Konyaaltı’nda tiyatro oyunculuğu eğitimleri

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, konservatuvarların tiyatro bölümü sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik, ‘tiyatro oyunculuğu eğitimi’ kursu açarak, öğrencileri sınava hazırlıyor.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde ilk kez 2019 yılı Aralık ayında kurulan Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu, bir yandan yeni oyun hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da geleceğin tiyatro oyuncularını yetiştiriyor. Bu kapsamda Tiyatro Akademisi bünyesinde konservatuvarların tiyatro oyunculuğu bölümleri için ücretsiz hazırlık kursu açıldı. Konyaaltı Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert ve tiyatro oyuncuları Özlem Gür ile Dicle Alkan öncülüğündeki eğitimler, haftanın üç günü gerçekleştiriliyor.



İyi oyuncular yetişecek

Çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert, eğitimlerin çok keyifli geçtiğini söyledi. Öğrencilere sınavlarda nelere dikkat etmeleri gerektiği, eserleri nasıl oynayacakları ve karakter tahlilini nasıl yapacakları konusunda eğitim verdiklerini dile getiren Cömert, “ Eğitmenlerimiz 3 farklı eser vererek öğrencilerimizin çalışmalarını sağlıyor. Öğrencilerimizin kazanmak istedikleri okullara gitmelerini sağlamak istiyoruz. Bu eğitimlere her yıl devam edeceğiz. Belediyemizin ticari bir kaygısı yok. İyi oyuncular yetiştirmek istiyoruz” dedi.



Eğitim yuvasına dönüştü

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise Konyaaltı Belediye Tiyatrosu’nun ilk yılında çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi. Belediye Tiyatrosu’nu sadece oyunlar çıkaran yapı olmaktan çıkardıklarını belirten Başkan Esen, “Tiyatromuz aynı zamanda bir eğitim yuvasına dönüştü. Konservatuvara öğrenci hazırlayarak, geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek istiyoruz. Sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Buralarda yetişen öğrencilerimizi tiyatro sahnelerinde görmek istiyoruz” diye konuştu.

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