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Kaçak avcılar fotokapana yakalandı

DHA

Kaçak avcılar fotokapana yakalandı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'daki Güllük Dağı Milli Parkı´nda avlanması yasak olan yaban keçisi avlayan 2 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından kurulan fotokapana yakalandı. İki avcıya toplam 33 bin 789 lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Güllük Dağı olarak bilinen Termessos Milli Parkı´nda nesli tehlike altındaki hayvanları ve yaşamlarını incelemek için kurulan fotokapana bu sefer kaçak avlanan 2 kişi yakalandı. Görüntüleri inceleyen ekipler ellerinde tüfek ve yaban keçisine ait parçaların bulunduğu 2 kişiyi gördü. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonunda fotokapana takılan 2 kişinin kimliğini tespit etti. Kaçak avcılar, yapılan görüşme sonucunda yaban keçisi vurduklarını kabul etti.
Ruhsatsız tüfeklerine el konulan avcılara DKMP ekipleri tarafından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 6 bin 12 lira, vurmuş oldukları yaban keçisi için ise 27 bin 777 lira para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-06-18 13:04:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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