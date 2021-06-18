Havuzda boğulma tehlikesi geçiren İsrailli çocuk kurtarılamadı

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çarşamba günü otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren İsrailli Naba Abu Radini (6), dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Manavgat'ın Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı otelde ailesiyle tatil yapan İsrailli Naba Abu Radini, çarşamba günü, çocukların girmesinin yasak olduğu 'Çılgın Nehir' adlı kaydıraklı havuza girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Radini'ye ilk müdahale, havuz başında otel görevlileri tarafından yapıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla götürdüğü özel hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi devam eden küçük çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Radini, dün yaşamını yitirdi.

Jandarma tarafından ifadesine başvurulan baba Mohamad Abu Radini (36), kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-06-18 13:19:10



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