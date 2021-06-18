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Antalya Diplomasi Forumu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İklim değişikliği, terörizm hala hepimizi sınıyor. Başlayan çatışmalar da sonlandırılamıyor. Temel dış politika aktörleri tarih içinde çok değişmedi. Ancak, paydaşlar çoğaldı" "Sivil toplum, yardım ve düşünce kuruluşları, iş dünyası, medya, sanat ve bilim çevreleri artık diplomasinin etkin oyuncuları" "Diplomasi bu çalkantılı ve çok paydaşlı dönemde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir siyaset aracı" "Birlikte harekete geçmeden de insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulamayacağız" "Dünya sathında her 5 Dışişleri Bakanı’ndan 1’i şu anda Antalya’da. Yani bir Birleşmiş Milletler ortamı burada vücut bulmuş durumda" "Hep birlikte, Antalya’da toplanan bu zihinsel birikim ve enerjiyi kullanıp, diplomasinin değişmeyen ilke ve yöntemlerini yenilikçi yaklaşımlar ile birleştireceğiz"

İHA

Antalya Diplomasi Forumu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İklim değişikliği, terörizm hala hepimizi sınıyor. Başlayan çatışmalar da sonlandırılamıyor. Temel dış politika aktörleri tarih içinde çok değişmedi. Ancak, paydaşlar çoğaldı" "Sivil toplum, yardım ve düşünce kuruluşları, iş dünyası, medya, sanat ve bilim çevreleri artık diplomasinin etkin oyuncuları" "Diplomasi bu çalkantılı ve çok paydaşlı dönemde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir siyaset aracı" "Birlikte harekete geçmeden de insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulamayacağız" "Dünya sathında her 5 Dışişleri Bakanı’ndan 1’i şu anda Antalya’da. Yani bir Birleşmiş Milletler ortamı burada vücut bulmuş durumda" "Hep birlikte, Antalya’da toplanan bu zihinsel birikim ve enerjiyi kullanıp, diplomasinin değişmeyen ilke ve yöntemlerini yenilikçi yaklaşımlar ile birleştireceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İklim değişikliği, terörizm hala hepimizi sınıyor. Başlayan çatışmalar da sonlandırılamıyor. Temel dış politika aktörleri tarih içinde çok değişmedi. Ancak, paydaşlar çoğaldı. Sivil toplum, yardım ve düşünce kuruluşları, iş dünyası, medya, sanat ve bilim çevreleri artık diplomasinin etkin oyuncuları. Diplomasi bu çalkantılı ve çok paydaşlı dönemde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir siyaset aracı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde, küresel ve bölgesel meselelerin ele alınacağı, resmi ve hükümet dışı aktörleri bir araya getiren ve zaman içinde kurumsallaşması hedeflenen bir platform olan “Antalya Diplomasi Forumu” (ADF) Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde başladı.
Forumun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kış mevsiminin bir anlık, güneşin ise bir yaşam tarzı olduğu, geleneği simgeleyen zeytin ağacının, yeniliği ve umudu simgeleyen badem ağacına komşu olduğu, Asya, Avrupa ve Afrika’nın birbirine kaynaştığı, dünya nüfusunun her yıl gelmeyi iple çektiği Antalya’ya hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı.
Bugün dünya siyasetinin yeni bir düşünce ekosistemine kavuştuğunu dile getiren Çavuşoğlu, 2019 yılında temeli atılan forumun gözlerini zorlu ama umutlu bir dünyaya açtığını kaydetti.

"Küresel salgın"
Zor ile umut arasındaki köprüyü ortak düşünce ve ortak hareket oluşturacağının altını çizen Çavuşoğlu, “Bu salonda bulunan, bizi internet üzerinden izleyen ve izleyecek olan hiç kimse, son birkaç yılda yaşadığımız türden bir küresel salgını daha önce yaşamadı. Maalesef çok insanımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyoruz. Acımız kadar ümidimiz de büyük. Tarihte hiçbir küresel salgına karşı insanlık bu kadar hızlı şekilde aşı geliştiremedi. Türkiye’den Almanya’ya giden iki değerli bilim insanının başarısı, yabancılara iflah olmaz bir husumet ve korkuyla bakan kesimlere de ders oldu” diye konuştu.

"Yenilikçi diplomasi"
“Sınamaları, risk ve tehditleri küçümseyemeyiz” diyen Çavuşoğlu, “Esasında devletler arası, milletler arası ilişkilerin en akışkan, en belirsiz dönemlerinden birini yaşıyoruz. Güç dengelerinde sürekli bir değişim var. Devletler işbirliği yanında bir rekabet, hatta mücadele halinde. Güçlü bir türbülansta ayakta durmaya çalışan bir uluslararası sistemin çığlıklarını duyuyoruz. İnsanoğlu hala adaletsizlik, açlık, kuraklık, çatışma, düzensiz göç ve salgın hastalıkların pençesi altında inliyor. Popülizm, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı yükseliyor. İklim değişikliği, terörizm hala hepimizi sınıyor. Başlayan çatışmalar da sonlandırılamıyor. Temel dış politika aktörleri tarih içinde çok değişmedi. Ancak, paydaşlar çoğaldı. Sivil toplum, yardım ve düşünce kuruluşları, iş dünyası, medya, sanat ve bilim çevreleri artık diplomasinin etkin oyuncuları. Diplomasi bu çalkantılı ve çok paydaşlı dönemde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir siyaset aracı. Bunların hepsi yenilikçi diplomasi kavramını karşımıza çıkarıyor. Bu kavram, 2017 yılında Zatı Devletlerinin Büyükelçiler Konferansı nutkunda ifadesini bulan Girişimci ve İnsani Dış Politikamızın ve 2019 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Yenilikçi Gündemin mantığını oluşturuyor” diye konuştu.
Çavuşoğlu, Türkiye’nin en zor coğrafyalar dahil dünya üzerinde uzman kadrolara emanet ettiği 252 temsilcilik ile en büyük beşinci hariciye teşkilatına sahip ülke olduğunu kaydetti.

"Aynı şeyleri tekrar yaparak farklı sonuçlar elde edemeyiz"
Gerek liderler düzeyinde, gerek büyükelçilikler düzeyinde dünyanın her köşesinde sorun çözmeye çalışan girişimci bir diplomasi uyguladıklarının altını çizen Çavuşoğlu, “Diğer taraftan, Yeniden Asya, Dijital Diplomasi ve bugün bizi burada buluşturan Antalya Diplomasi Forumu girişimleriyle geleceğin etkin dış politika enstrümanlarını oluşturduk. Değişime, karşımıza çıkan farklı sınamalara karşı yeni bir mecra, hatta yeni bir dış politika aktörü daha ortaya koyuyoruz. Bir şeyi biliyoruz. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlar elde edemeyiz. İşte bu yüzden Antalya Diplomasi Forumu’nun bu yılki başlığını 'Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar' olarak belirledik. Yaklaşımlarımızı, enstrümanlarımızı, aktörlerimizi, girişimlerimizi, platformlarımızı gözden geçirmek zorundayız. Gerektiğinde bunları yenilemeye ve çeşitlendirmeye mecburuz” dedi.

"Dış politika dinamik bir siyaset alanıdır"
Bu yüzden diplomasiyi, siyah beyaz, ağır çekim, sessiz bir film gibi değil, 3 boyutlu bir renk cümbüşü olarak görmek ve kurgulamak azminde olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Dış politika ve diplomasi durağan değil, dinamik bir siyaset alanıdır. Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz de budur. Dış politika aynı zamanda bir düşünce ve inovasyon alanıdır. Çünkü diplomasi zihinlerde başlar. Burada biz rekabetçiliği değil, uluslararası işbirliğini öne çıkarmaktayız. Çünkü birlikte düşünmeden birlikte harekete geçemeyeceğiz. Birlikte harekete geçmeden de insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulamayacağız” diye konuştu.
Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nun birlikte düşünme ve hareket tarzları geliştirmek için diplomasi dünyasına yeni bir ortam, yeni bir sahne sunduğunu belirtti.

"Üst düzeyli 7 çevrimiçi toplantı düzenlendi"
Antalya Diplomasi Forumu’nun henüz daha ilk fiziksel toplantısını dahi yapmadan tanınan, hatta belirli bir ivme kazanan dünyanın ilk ve tek diplomasi ve düşünce platformu olduğunu işaret eden Çavuşoğlu, “ADF, bu ilk yıllık toplantısından önce, çalışmalarına teknolojinin imkanlarından faydalanarak başladı. Arabuluculuk konusuna hasrettiğimiz ilk çevrimiçi toplantıyı düzenlediğimizde, dünya henüz 'webinar' kelimesine yeni alışmaktaydı. Bugüne kadar hepsi üst düzeyli çevrimiçi 7 toplantı düzenlendi. Münih’ten Bişkek’e fiziksel toplantılarımız da oldu. Ayrıca, sosyal medya platformları üzerinden ADFSöyleşileri, ADF 120Saniye ve ADFFikir gibi formatlarla değişik görüşleri takipçileriyle buluşturmaya devam etti. ADF, yeni teknoloji ve yeni dünya koşullarının bir bebeği olarak yaşam buldu. Bu yaklaşımı devam ettirmek azmindeyiz. ADF bundan sonra da bir öngörü, vizyon ve teknoloji ekosistemi olarak düşünce dünyasına hizmet verecektir” ifadelerine yer verdi.
Forumun bu ilk yıllık buluşmasında toplam 25 oturum düzenleyeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, bunların ikisinin Liderler Forumu şeklinde olacağına değindi.

"Yarının lideri gençleri de davet ettik"
“Bu oturumlarda bazen yüzümüzü küresel ortama çevirerek tüm insanlığı ilgilendiren ortak eğilimlere bakacağız” diyen Çavuşoğlu, “Bazen de yakın coğrafyamızdaki bölgesel konulara odaklanacağız. Üç gün boyunca, güncel sorunlara hangi yeni yaklaşımları getirebileceğimizi birlikte tartışacağız. Ve tabii dış politika aktörleri olarak kadın ve gençleri öne çıkaracağız. Bugün burada, diplomasiye katkı veren devlet adamlarından akademisyenlere, özel sektörden medyaya ve kanaat önderlerine kadar farklı kesimlerin fikirlerini buluşturmayı amaçladık. Antalya Diplomasi Forumu’na sadece bugünün değil, yarının liderleri olacak gençlerimizi de davet ettik. Farklı coğrafyaların kendine has ses, düşünce ve deneyimlerini de bir araya getirmek istedik. Özellikle Afrika, Asya ve Avrupa’nın güçlü varlığını hedefledik. Çünkü dünyanın dinamikleri bu kıtalara özel bir ilgi göstermemizi gerektiriyor. Dünya sathında her 5 Dışişleri Bakanı’ndan 1’i şu anda Antalya’da. Yani bir Birleşmiş Milletler ortamı burada vücut bulmuş durumda. Hep birlikte, Antalya’da toplanan bu zihinsel birikim ve enerjiyi kullanıp, diplomasinin değişmeyen ilke ve yöntemlerini yenilikçi yaklaşımlar ile birleştireceğiz” diye konuştu.

"İnovasyon peşindeyiz"
Uluslararası sorunların, ortak sorunların çözümü için inovasyon peşinde olacaklarını belirten Çavuşoğlu, “Çağrımıza olumlu yanıt veren hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımıza, girişimimize başından beri verdikleri güçlü destek ve himayeleri için şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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