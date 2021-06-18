'Sahilde Sinema Var' etkinliği Antalyalıları buluşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Sahili’nde gerçekleştirdiği ‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği ‘Aile Arasında’ filmi ile devam etti. Antalyalılar aileleriyle birlikte serin bir yaz akşamında sahilde açık havada film keyfi yaşadı. “Gezen Sinema” etkinliğinin durağı ise Alanya ilçesi oldu.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi

düzenlenen 'Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema' etkinliği ile Antalyalıların sinema özlemine son verdi. Sinemaya hasret kalan Antalyalılar sosyal mesafe ve hijyen kuralları içerisinde açık havada sinema keyfi yaşadı.



“7’den 70’e sinema keyfi”

Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı'nda ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde Türk sinemasının son dönemdeki en sevilen yapımlarından ‘Aile Arasında’ filmi izleyicilerle buluştu. 7’den 70’e çok sayıda Antalyalının büyük ilgi gösterdiği film keyifli anlar yaşattı. Sinemaseverler serin bir yaz akşamında sahilde açık havada film keyfi yaşadı. Pandemi tedbirleri kapsamında giriş kapılarında güvenlik görevlileri vatandaşların ateş ölçümlerini gerçekleştirdi. Alan girişinde vatandaşların elleri dezenfekte edildi, maskesi olmayanlara maske verildi.



“Sinema takvimi”

Sahilde Sinema Var’ etkinliği kapsamında 18 Haziran’da ‘Naim’, 19 Haziran Babalar Günü’ne özel ‘Sen Benim Her Şeyimsin’ gösterilecek. Temmuz ayı başlarına kadar sürecek sinema günlerinde ‘Bayi Toplantısı’, ‘Düğün Dernek 2’, ‘Unutursam Fısılda’, ‘Ayla’ ve ‘Organize İşler’ gibi Türk Sineması’nın birbirinden güzel yapıtları Antalyalılarla buluşacak.



“Gezen sinema Antalya’da”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 ilçeyi kapsayan ’Gezen Sinema’ etkinliği ise Gazipaşa’nın ardından Alanya’da devam etti. Ayla filmi Mahmutlar Belediye arkasındaki alanda seyirciyle buluştu. Gezen sinema etkinliğini CHP Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz vatandaşlarla birlikte izledi. Yavuz, Başkan Böcek’in selamlarını ileterek, Alanya halkına iyi seyirler diledi. Gezen Sinema etkinliğine Alanyalıların yanı sıra yerleşik yabancılar ve turistler de katıldı. Etkinlik sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleşti.

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