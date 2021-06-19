(Özel) Boş arazide yangın paniğe sebep oldu

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Antalya’da boş arazide çıkan yangın korkuya neden oldu. Çevredeki vatandaşlar, yangının yan tarafta bulunan evlere sıçramasından korktuklarından dolayı panik yaşadı.

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Andızlı Mezarlığı yanında bulunan boş arazide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çalılıklarda başlayan yangın kısa süre içerisinde geniş bir alana yayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Boş arazinin yanında bulunan apartman sakinleri, yangının evlerine sıçramasından korktuklarından dolayı panik yaşadı.

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