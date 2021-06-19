Milli Muharip Uçak’ın yazılımları Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’te yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile Türk savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı. TUSAŞ, 2023 yılında hangardan çıkacak Milli Muharip Uçak’ın yazılımlarını Antalya’da gerçekleştirecek.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, farklı sektörlerde yer alan firmaları ile büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi Teknoloji Vadisi projesi ile taçlandıran Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’te çalışmalarını yürütecek son şirket ülkemizin savunma sanayi üretiminde en önemli kuruluşlardan biri olan Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) oldu.



Kira sözleşmesi imzalandı

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasında ArGe alanı kira sözleşmesi imzalandı. TUSAŞ’ın kendi binasını, yapişletdevret modeliyle Teknoloji Vadisi’nde yapması için Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile ayrı bir sözleşme imzalayacağı açıklandı.



Savunma sanayinin kalbi

TUSAŞ ilk etapta bin metrekarelik alanda 100 ArGe personeliyle faaliyetlerine başlayacak. 2 yıl içinde ise personel sayısının 500’e ulaşması bekleniyor. Savunma sanayii alanında önemli projeler yürüten, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu gibi uzay sistemleri geliştiren TUSAŞ, Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin yazılımlarını Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi’nde gerçekleştirecek.



Antalya için kazanım

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye’nin büyük bir atılım gerçekleştirdiği savunma sanayisi alanında büyük başarılar yürüten TUSAŞ’ın Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’te yer almasının hem üniversite hem de şehir için önemli bir değer olduğunu kaydetti. Rektör Özkan, “Bilimde, turizmde, tarımda başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren üniversitemiz ve şehrimiz bundan böyle teknoloji ve sanayi alanında da iddialı ve söz sahibi olacak.” diye konuştu.



İlk uçuş 2025'te

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise ArGe çalışanları ile Antalya’ya savunma sanayi alanında önemli bir değer kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kotil daha önce ülkemizi havacılık ve savunma alanında lig atlatacak MMU’nun 2023 yılında hangardan çıkacağı ve ilk uçuşunu 2025’te yapacağının öngörüldüğünü açıklamıştı. Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da Türkiye için önemli projeler gerçekleştiren TUSAŞ’ı Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’e kazandırmaktan gurur duyduklarını ifade etti. İbrahim Yavuz, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret ederek, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Kotil tarafından iletilen MMU’nun modelini Rektör Özkan’a takdim etti.

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