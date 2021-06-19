(Özel) Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi Cildini toparlatmak isterken yüzünden oluyordu, 8 ay yanıklarla mücadele etti Aslı İlhan: “Şükürler olsun aynalarla barıştım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi Cildini toparlatmak isterken yüzünden oluyordu, 8 ay yanıklarla mücadele etti Aslı İlhan: “Şükürler olsun aynalarla barıştım”

İHA

(Özel) Sosyal medyada gördüğü ilanla cilt bakımı yaptırdı, eski yüzüne 8 ayda kavuşabildi Cildini toparlatmak isterken yüzünden oluyordu, 8 ay yanıklarla mücadele etti Aslı İlhan: “Şükürler olsun aynalarla barıştım”

Antalya’da sosyal medya üzerinden gördüğü ilanı sonrası cilt toparlama işlemi için gittiği güzellik salonunda yüzünde yanıklar oluşup lekeler kalan iş kadını Aslı İlhan (42), bir sağlık merkezinde dermapen ve kolajen içerikli ürünlerle yanıklarından yüzde 60 oranında kurtuldu. Aslı İlhan, 8 ay sonra aynalarla barıştığını söyleyerek, “Şükürler olsun aynalarla barıştım. Acılarım azaldı. İlk başta çok ağrılar, sancılar geçirdim, ilaçlar kullandım. Çok şükür geçti atlattım” dedi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 1 çocuk annesi Aslı İlhan, 8 ay önce sosyal medya sayfasından bir güzellik salonu sayfasının reklamını gördü. Bu sayfadaki fotoğrafları inceleyen ve reklama aldanan genç kadın, cilt toparlama operasyonu yaptırmak için bu salonlardan birinin yolunu tuttu. Burada iddiaya göre, salon sahibi sevgilisiyle tartışırken yanlış bir işlem yaptı ve İlhan’ın yüzünde yanıklar oluştu, su toplamaları meydana geldi. Bunun ardından İlhan’ın yüzünün iyileşmesi için 1.5 aylık bir süreç başladı. Fakat yüzünde iyileşme olmadığını gören İlhan, daha sonra tavsiye üzerine başka bir salona gitti. Burada da diğer yerden kalan lekeler için tedavi yapıldı. Genç kadının yüzü bu sefer daha da kötü hale geldi. İki salondan da mağduriyet yaşayan İlhan, güzelleşmek için gittiği salonda yüzü daha kötü hale gelince verdiği ücretlerin geri ödenmesini istedi. Salonlara 8 bin lira harcayan Aslı İlhan, serumlar ve ilaçlar içinde ekstra dışarıya 2 bin lira ödedi. Toplamda 10 bin lira ödeme yapmasına rağmen ücretin karşılığını alamayan ve güzelliğini de kaybeden genç kadın, yüzünün eski haline gelmesi için 8 ay çaba sarf etti. 8. Ayın sonunda artık aynalarla barıştığını söyleyen Aslı İlhan, sağlık merkezinde dermapen ve kolajen uygulamalarının yaptırmasının yanı sıra evde de aldığı kremleri kullandığını belirtti. İlhan, güneş kremi sürmeden dışarıya çıkmadığının altını çizdi.

“Birçok işlem yaptırdım, kendimde uyguluyorum”
Yüzünün tam olarak düzelmediğini söyleyen Aslı İlhan, “Yüzüm henüz düzelmedi. Şuanda fondöten ve kapatıcı kullandığım için belli olmuyor ama bir miktar daha var. Olayı yaşayalı yaklaşık 8 ay oldu. Birçok işlem yaptırdım, kendimde uyguluyorum. Bu kadar düzeltebildik, inşallah daha da düzelteceğim. İlk olay olduğunda hastane raporunda doktorun söylediği 9 ay kadar bir süreydi. Bütün kadınlarda biliyorlar bu tarz işlemlerde leke kolay kolay geçmiyor. Uzun bir süreç gerekiyor bunun için. 8 ay oldu şuanda” dedi.

“Hastane ortamını tercih ediyorum”
Artık hastane ortamını tercih ettiğini söyleyen İlhan, “Öncelikle artık hastane ortamını tercih ediyorum. 2 salondan sonra sosyal medyaya güvenmemeye başladım. Takipçi sayıları çok diye gitmiştim. Şuanda yaz mevsimindeyiz, güneş kremi olmadan kesinlikle dışarıya çıkmamak gerekiyor. Benim ki sorunlu bir cilt haline geldi. Daha önce ben de sivilce bile yoktu. Sivilceler olmaya başladı. Lekeler çok derin olduğu için güneş kremi, nemlendirici, ekstra lekeler için bir sürü ürün kullanıyorum” diye konuştu.

“Cilt bakım merkezleri görüp kanmamak çok zor bir şey”
Cilt bakım merkezlerine gitmeden araştırma yapmak gerektiğini söyleyen İlhan, “Sosyal medyada cilt bakım merkezleri görüp kanmamak çok zor bir şey. İnsan bir anda büyüsüne kapılıyor. Ben gittiğimde hiçbir sorunum yoktu. Bu şekilde gittim, o acıları çektim, maddi zararlara uğradım. Tabi ki araştırmak gerekiyormuş ben araştırmadan gitmiştim bu artık hastane ortamlarında da yapılabiliyormuş, bu olaylardan sonra öğrendim” şeklinde konuştu.

“Aynalarla barıştım”
Artık aynalarla barıştığını söyleyen Aslı İlhan, “Şükürler olsun aynalarla barıştım. Acılarım azaldı. İlk başta çok ağrılar, sancılar geçirdim, ilaçlar kullandım. Çok şükür geçti atlattım. İnşallah benim yaşadıklarımı başkaları yaşamaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Muharip Uçak’ın yazılımları Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’te yapılacak
YEREL HABERLER Milli Muharip Uçak’ın yazılımları Akdeniz ...
Taşa yazılan istismara jet iddianame: 25 yıl istendi
YEREL HABERLER Taşa yazılan istismara jet iddianame: 25 yıl istendi
(Özel) Boş arazide yangın paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER (Özel) Boş arazide yangın paniğe sebep oldu
Süt inekleri, kavurucu sıcaktan `duşlama´ ile korunuyor
YEREL HABERLER Süt inekleri, kavurucu sıcaktan `duşlama´ ile ...
Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor (2)
YEREL HABERLER Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları ...
Krem kutusuna saklanan uyuşturucu madde jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Krem kutusuna saklanan uyuşturucu madde jandarmaya ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşımız kullanıma hazır hale gelince tüm insanlıkla paylaşacağız" Antalya Diplomasi Forumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşının aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir" "Aşının şantaj, baskı veya politika dikta aracı olarak kullanılması yanlıştır" "Yıl sonundan önce bitirmeyi planladığımız yerli aşı çalışmalarımızın insan odaklı evrensel bir yaklaşımla yürütüyoruz, kullanıma hazır hale gelince yerli aşımızı tüm insanlıkla paylaşacağız" "Yaklaşık 8 milyar insanın kaderi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkenin insafına bırakılamaz" "190 ülkeye bir süreliğine masada oturma hakkı veren, ancak kendi kaderleriyle ilgili söz hakkı tanımayan bir sistem, adalet üretemez" "Adaletin bulunmadığı yerde ise çatışma gerilim ve zulüm eksik olmaz. Yeni dönemde diplomasimizi yoğunlaştırmamız gereken alanların başında Güvenlik Konseyi’nin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması geliyor" "Şu an itibarıyla DEAŞ’ın 4 bin 500 mensubunu biz etkisiz hale getirdik" "Akdeniz’in bir barış ve refah alanı olmasını arzu ediyoruz. Tüm paydaşların katılacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz hala masadadır"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşımız kullanıma hazır ...
Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da Roma döneminden 24 tarihi eser ele ...
Jandarmadan tarihi eser baskını
YEREL HABERLER Jandarmadan tarihi eser baskını
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 milyar insanın kaderi 5 ülkenin insafına bırakılamaz
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 milyar insanın kaderi 5 ...
Toplu ulaşımda yeni hatlar
YEREL HABERLER Toplu ulaşımda yeni hatlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde ...
Seyir halindeki motosikletin römorku alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki motosikletin römorku alev alev yandı
'Sahilde Sinema Var' etkinliği Antalyalıları buluşturdu
YEREL HABERLER 'Sahilde Sinema Var' etkinliği Antalyalıları ...
Tur rehberi, otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Tur rehberi, otel odasında ölü bulundu
Antalya Diplomasi Forumu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İklim değişikliği, terörizm hala hepimizi sınıyor. Başlayan çatışmalar da sonlandırılamıyor. Temel dış politika aktörleri tarih içinde çok değişmedi. Ancak, paydaşlar çoğaldı" "Sivil toplum, yardım ve düşünce kuruluşları, iş dünyası, medya, sanat ve bilim çevreleri artık diplomasinin etkin oyuncuları" "Diplomasi bu çalkantılı ve çok paydaşlı dönemde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir siyaset aracı" "Birlikte harekete geçmeden de insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulamayacağız" "Dünya sathında her 5 Dışişleri Bakanı’ndan 1’i şu anda Antalya’da. Yani bir Birleşmiş Milletler ortamı burada vücut bulmuş durumda" "Hep birlikte, Antalya’da toplanan bu zihinsel birikim ve enerjiyi kullanıp, diplomasinin değişmeyen ilke ve yöntemlerini yenilikçi yaklaşımlar ile birleştireceğiz"
YEREL HABERLER Antalya Diplomasi Forumu Dışişleri Bakanı Mevlüt ...
Çolaklı turizm merkezine sıcak asfalt çalışması
YEREL HABERLER Çolaklı turizm merkezine sıcak asfalt çalışması
Otomobil trafoya çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil trafoya çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Babalar Gününe özel duygusal keman dinletisi
YEREL HABERLER Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Babalar Gününe ...
Alanya'nın Konaklı Mahallesi’ne yeni yol
YEREL HABERLER Alanya'nın Konaklı Mahallesi’ne yeni yol
Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Tüm dünyada önyargılar kuvvetlenip ırkçılık yükselirken biz, sevginin dilini hakim kılmak istiyoruz. Dünyanın bu huzur iklimine ihtiyacı var"
YEREL HABERLER Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan ...
MATSO Başkanı Güngör: “Yapılandırılan krediler olumsuz kayıt olarak işlenmemeli”
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör: “Yapılandırılan krediler ...
Tır kamyoneti sürükledi: 3 yaralı Kavşakta kontrolsüz geçiş faciayla sonuçlanıyordu
YEREL HABERLER Tır kamyoneti sürükledi: 3 yaralı Kavşakta kontrolsüz ...
Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 ...