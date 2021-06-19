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'Afrika'nın giriş kapısı ve anahtarı Libya'dır'

DHA

'Afrika'nın giriş kapısı ve anahtarı Libya'dır'


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeLibya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın istikrarının Türkiye'yi de ilgilendirdiğini belirterek, "Jeopolitik olarak Türkiye, dünyanın geçiş kapısıdır. Afrika'nın da giriş kapısı ve anahtarı Libya'dır. Libya'yı bu yüzden önemsiyoruz" dedi.Antalya'nın Belek bölgesinde Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde bu yıl ilki düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, 10 devlet ve hükümet başkanı, 42 dışişleri bakanı, 3 eski devlet ve hükümet başkanı ile 52 uluslararası örgüt temsilcisi katılımıyla devam ediyor. Forumun katılımcıları arasında yeni kurulan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Najla Mangoush da yer alıyor.ADF'nin katılımcıları arasında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeLibya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Karanfil, "Antalya Diplomasi Forumu'nun başındayız. Dünyadaki 5 büyükelçiden 1'inin katılım sağladığı bu zirveye Libya'dan da Dışişleri Bakanı başkanlığında bir heyet katıldı. Çok verimli olacağını düşündüğümüz bir etkinlik. Gayet mutlu sonuçlar elde edeceğimize inandığımız bir zirve olacak. Her ne kadar karışıklı, savaşlar olsa da insanların çözüm bulduğu yer diplomasi ortamıdır" dedi.'LİBYA'NIN ÖNEMİ BİZİM İÇİN BÜYÜK'Libya kamuoyu ve dünyanın Libya'nın yeni hükümetinden büyük beklentiler içerisinde olduğunu söyleyen Karanfil, "Libya, doğu, batı ve güneyin ittifakıyla Ulusal Birlik Hükümeti'ni kurdu. Bu sonuçları verimli, Libya halkına faydalı, bizimle Libya arasındaki ilişkilerinde en zirvede olacağı bir hükümet dönemi yaşarız. Libya'nın önemi bizim için büyüktür. Hem kadim dostluğumuz, hem mavi vatan, hem stratejik askeri işbirliğimiz ile Libya 500 yıllık kardeş ülkemiz. Libya'nın istikrarı bizi oldukça ilgilendiriyor" diye konuştu.TÜRK MÜTEAHHİTLERİN İLK DENEYİMİTürkiye'nin müteahhitlik sektöründe 1972 yılında ilk yurtdışı deneyimini yaşadığı Libya'ya bir vefa duyguları içerisinde olduğunu belirten Karanfil, "Türk müteahhitleri 500 milyarlık bir proje gerçekleştirdiyse ilk deneyimini Libya'da yapmıştır. Libya'ya baktığımız zaman kuzeyinde 1900 kilometre Akdeniz'e sahil, 30 kilometre içeriye girdikçe tarıma elverişli araziler, daha ileride petrol bölgeleri ve güneyinde zengin madencilik ile birikimleri olan bir ülke. Bunların da üzerinde Libya, Afrika'nın giriş kapısı durumunda. Jeopolitik olarak Türkiye, dünyanın geçiş kapısıdır. Afrika'nın da giriş kapısı ve anahtarı Libya'dır. Libya'yı bu yüzden önemsiyoruz" dedi.'VARLIKLARINA GÖZÜMÜZÜ DİKMİYORUZ'Libya halkının 10 yıldır hizmet ve kamu ihtiyaçları açısından çok eksik bırakıldığını belirten Murtaza Karanfil, şöyle devam etti:"Libya'da mücadelemizi haklı ve haktan yana, hep hakkı savunarak, asla ve asla Libya'nın varlıklarına gözümüzü dikmeyerek Libya'da mücadelemizi sürdürüyoruz. Libya halkı da bunun bilincinde. Geçen sene Libya Milli Mütabakat Hükümeti bir çağrıda bulunmuştu ve buna cevap veren ülke Türkiye olmuştu. Belki Türkiye ile Libya arasında yüzyıllar sürecek bir minnet duygusu oluşturacak. Bunun elbette ekonomik adımlarına da başlayacağız. Dibeybe hükümetinin seçilmesi bir yandan umut verici, çünkü hızlı bir şekilde aksiyon alıp, Libya halkına hizmet aktaracak durumdalar."ZİRVE FAYDALI OLACAKTIRADF'nin Libya ve diğer Afrika ülkeleri açısından faydalı olmasını beklediklerini söyleyen DEİK TürkiyeLibya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Doğu, batı ve güneyin ittifakıyla seçilen Milli Birlik Hükümeti, Libya'da herhangi çatlak sese meydan vermeyecek. Şu anda Libya'da ilgili bakanlıklar bünyelerindeki işleri acilen toparlama ve hizmet üretme peşindeler. Afrika'nın birliği, beraberliği, gelişmesi, istikrarı bizi doğrudan hem sevindiriyor hem de ilgilendiriyor. Bugün Afrika'nın içinde Avrupa'nın ortasında Asya'ya da yakın bir ülkeyiz. Coğrafi açıdan komşularımızın istikrar içerisinde yaşaması bizi oldukça ilgilendiriyor. Bu açıdan bu zirvenin gerek Libya, gerek diğer Afrika ülkelerine faydalı olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-06-19 10:44:43

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