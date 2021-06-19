Kayalıklardan denize tehlikeli atlayış

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, güneşli havanın etkisiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Çocuklar, falezlerin kıyısındaki kayalıklara çıkıp, tehlikeye rağmen denize atladı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 24,5 derece ölçüldüğü Antalya'da, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili, kalabalıklaştı. Denize girip, güneşlenenlerin yanı sıra bazı kişiler de kano yaptı. Çocuklar ise falezlerin kıyısındaki kayalıklara çıkıp, denize atladı. Çocukların atlayışını tehlikeli bulan çevredekiler, denizde kaya parçası uzantısı olabileceğini ve başlarını çarpabileceklerini söyleyip, uyarıda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-06-19 11:51:19



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