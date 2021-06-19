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8 aydır sokak sokak kayıp karısını arıyor Antalya’da 8 ay önce tartıştıktan sonra evi terk eden karısından haber alamıyor

İHA

8 aydır sokak sokak kayıp karısını arıyor Antalya’da 8 ay önce tartıştıktan sonra evi terk eden karısından haber alamıyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 8 ay önce tartıştıktan sonra evi terk eden dini nikahlı eşinden bir daha haber alamayan koca, eşinden gelecek iyi bir haber bekliyor.
İzmir’de 2017 yılında askerlik yaparken tanıştığı Suriye uyruklu Hatice Hasret Ali’ye (23) aşık olan Kerim Yalçın (24), askerden sonra Ali’yi alarak memleketi Gazipaşa’ya getirdi. Gazipaşa’da dini nikahla evlenen çift, 4 yıldır aynı evi paylaşıyordu. Tarım işçisi olarak çalışan Kerim Yalçın ile eşi Hatice Hasret Ali, 7 Kasım 2020 tarihinde tartıştı. Tartışma sonrası sigara almak üzere markete çıkan Yalçın, eve döndüğünde eşi Ali’yi evde bulamadı. Telefonla ulaştığı eşinin Alanya’ya gittiğini öğrenen Yalçın, bir daha kendisine ulaşamadı. Polise giderek eşinin kayıp olduğu ihbarını veren Yalçın, yaklaşık 8 aydır eşinden gelecek bir haberi bekliyor.
Tartıştıkları geceyi anlatan Yalçın, “Eşime yaylaya gitmek istediğimi söyledim, o da gelmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine tartıştık. Ben sigara almak için markete sigara almaya gittim. Geldiğimde evde eşimi bulamadım. Biraz bekledim gelmeyince telefonunu aradım. Bana yere düştüğünü, elinin yaralandığını ve şu an Alanya’da olduğunu söyledi. Daha sonra telefon kesildi. Bu son konuşmamız oldu. Bir daha kendisine ulaşamadım. Bunun üzerine polis karakoluna giderek durumu ilettim” dedi.
Eşiyle ailesinin rızası olmadan kaçarak evlendiklerini belirten Yalçın, “Eşimin babası Suriyeli, annesi ise Kahramanmaraşlı. Kaçarak evlendiğimiz için ailesi kendisin reddetti. Ailesinin yanına gitmiş olabileceğini düşünerek ailesini de aradım ama bir daha kendilerini aramamamı söylediler. Onlara da ulaşamıyorum. Eşim eşyalarını, takılarını almadan evden çıkmış. Üzerinde 40 lira para vardı. Bu parayla hiçbir yere gidemez” diye konuştu.
Eşine kızgın olmadığını dile getiren Yalçın, kendisinden iyi yada kötü bir haber almak istediğini söyledi. Yalçın, “Eşime kızgın değilim. Kendi rızasıyla gittiyse kendine yeni bir yaşam kurduysa, evlendiyse bunu bilmek istiyorum. Bilirsem en azından gelecek bir haberi beklemem, kendisini aramam” şeklinde konuştu.
Yalçın, eşini görenlerin kendisine veya güvenlik güçlerine insanlık namına ulaşmasını istedi.
Yalçın’ın ev sahibi İsmihan Mercan, Hatice Hasret Ali’nin iyi bir kadın olduğunu ve evini terk edecek birisi olmadığını söyledi. Olay gecesini anlatan Mercan, “Hatice’nin kalbinde bir kötülük yoktu. Gidecek biri değildi. O gece aralarında ufak bir tartışma olmuş, herkesin arasında olur böyle şeyler. Komşular polise haber verdi, polis geldi. Tartışmadan sonra Kerim’in ablasının yanına gidip anahtarı atmış gitmiş. Ben de o gece aradım, Alanya’da olduğunu söyledi. Evine dön boşver dedim. Bir daha ulaşamadım kendisine. Bu tek başına bir yere gidecek biri değil, birisi alıp bir yere bıraktıysa bilmem” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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