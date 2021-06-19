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Öldürülen iş insanının ailesinin avukatından mütalaaya 'beraat' tepkisi

DHA

Öldürülen iş insanının ailesinin avukatından mütalaaya 'beraat' tepkisi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, iş insanı Harun Algül'ü (36) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Serdar Can'ın ömür boyu hapsi, tutuksuz sanık Aydın Eser'in beraati istendi. Algül ailesinin avukatı Gencay Koç, savcının Aydın Eser hakkındaki mütalaasını eleştirerek, cinayetten hüküm giymesi gerektiğini belirtti. 
Olay, geçen yıl 5 Haziran akşamı, Korkuteli ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Can ve Aydın Eser, iddiaya göre, borçalacak meselesini konuşmak için Harun Algül ile M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna gitti. Taraflar arasında çıkan arbedede Harun Algül, av tüfeğiyle göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Can ve Eser, bir süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Can ile Eser, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
'MAKTULÜ TANIMAM'
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan Serdar Can, Harun Algül'ün arbedede tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğunu, Algül'ü tanımadığını ve bir alışverişi olmadığını öne sürdü.
Önceki duruşmalarda Aydın Eser, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, son duruşmaya, Serdar Can tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Aydın Eser ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Serdar Can için 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis talep ederken, Aydın Eser için beraat istedi. Duruşma, mütalaaya karşı savunma istenmesi üzerine ertelendi.
AVUKATTAN MÜTALAAYA TEPKİ
Duruşma sonrası açıklama yapan mağdur ailenin avukatı Gencay Koç, savcının Aydın Eser yönündeki mütalaasına katılmadığını belirterek, "Biz 2 sanığın da 'kasten insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Dosya karar aşamasına geldi. Yargıya müdahale gibi görünmemesi adına kısa bir açıklamayı uygun görüyoruz. Dosya daha karara çıkmadı. Lakin sanık Aydın Eser açısından beraata yönelik mütalaayı kabul etmemiz mümkün değil. Ceza yargılamasının amacı, toplumun vicdanını rahatlatmak ise biz bu mütalaanın toplumun vicdanını rahatlatmayacağı inancındayız. Tabi ki mahkeme bu mütalaa ile bağlı değildir. Mahkemenin kararını bekleyip göreceğiz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-06-19 12:49:36

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