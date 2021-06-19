Gençler kiraz hasatına destek verdi “Köyde Hayat Var” Korkuteli’de

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, “Köyde Hayat Var” Projesi kapsamında Korkuteli ilçesinde üreticinin kiraz hasatına destek verildi. Gün boyu süren etkinlikler Yelten Mahallesi’nde “Düğün Hatırası” isimli tiyatronun sahnelenmesiyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Köyde Hayat Var” projesi Korkuteli ilçesinden başladı. Etkinlik kapsamında çiftçi eğitimi, veteriner hekim desteği, fide dağıtımı, tarımsal sulama etüt çalışmaları yapıldı. Kiraz hasadı, konser ve tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.



Gençler hasatta

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Kız Basketbol Takımı ürünler dalında kalmasın diyerek “Gençler Hasatta” etkinliğine katıldı. ASAT’lı basketbolcular Korkuteli’ne bağlı Yeşilyayla Mahallesi’nde bulunan çiftçi Tevfik Genç’in bahçesinde kiraz toplayarak, iş gücü desteği sağlarken, dayanışma duygusuna dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ARGE Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek de suyun çiftçiler için önemini anlatarak kuraklık ile mücadele, hasat yapılırken nelere dikkat edileceği gibi konularda eğitim verdi.



AŞT kahkahaya boğdu

Antalya Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen ”Düğün Hatırası” isimli köy seyirlik oyunu Yelten Mahallesi’nde sahnelendi. Aylin Arslan ve İkbal Acun’un yazdığı oyun Yelten Dallar Ortaokulu bahçesini dolduran vatandaşları kahkahaya boğdu. Yerel sanatçıların yer aldığı konserde ise Yeltenliler eğlenceli vakit geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından etkinlik sonunda Yelten sakinlerine 20 bin adet çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

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