İran Dışişleri Bakanı Zarif: Geldiğimiz durumda seçilmiş yeni bir cumhurbaşkanımız var

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Diplomasi Forumu'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin zafer kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili, "Belki yüzde 100 istenilen bir seçim olmadı, ancak şu an artık geldiğimiz durumda seçilmiş yeni bir cumhurbaşkanımız var" dedi.

Bu yıl ilki düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gazeteci Sami Zeidan'ın yönettiği 'İran'ın Komşuluk Doktrini' başlıklı söyleşiye İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif konuşmacı olarak katıldı. İran'daki en sıcak gündem olan seçimlerin ve aday olmak isteyen bazı önemli isimlerin de aralarında olduğu birçok kişinin adaylığının veto edilmesinin seçimlere etkisinin sorulması üzerine Zarif, "Belki yüzde 100 istenilen bir seçim olmadı ancak şu an artık geldiğimiz durumda seçilmiş yeni bir cumhurbaşkanımız var. Sayın Reisi'yi uzun yıllardır tanıyorum, kendisi iyi ve mantıklı bir insan. Ülkemizi iyi yöneteceğine inanıyorum. İran'ın dış politikası uzlaşı üzerinedir ve bu politika yeni hükümet döneminde de devam edecek" dedi.

ABD VE YAPTIRIMLAR KONUSU

Konuşmasının devamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD´nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zarif, görüşmelerin iyi yönde ilerlediğini belirtti. Zarif, "ABD anlaşmadan tek taraflı çekildiği için anlaşmayı ihlal ettiğini kabul etmelidir. Yalnızca ABD'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini uygulaması gerekiyor. Engeller, aşılamayacak engeller değil" diye konuştu.

Biden yönetiminin, Trump dönemindeki politikalardan vazgeçmesi gerektiğini belirten Zarif, ABD Başkanı Biden'ın dürüst olup olmadığına dair sorulan soruya, "Bu konuya girmeyelim ancak bence Biden, İran konusunda daha gerçekçi ve İran'ı daha iyi tanıyor. Bence Biden ile çalışmak Trump ile iş yapmaktan çok daha kolay" yanıtını verdi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞMELER

İran ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri düzeltmek için Irak'ın ara buluculuğunda doğrudan görüşmelere başlamasıyla ilgili sorulan soruya da yanıt veren Zarif, "Suudi Arabistan'la diyalogların başlaması iyi oldu. Bağdat'ta üç tur görüşmelerimiz oldu. Müzakerelere ben katılmadım ancak çözüme ulaşabileceğimizi biliyorum. Aramızdaki farklılıkları çözmemek için bir engel yok" dedi.

TÜRKİYE'NİN SURİYE YAKLAŞIMI

Suriye'de insanlığa karşı suçlar işlendiğine ilişkin Birleşmiş Milletler raporları olduğu ve İran'ın Suriye'ye destek konusunda pişmanlık duyup duymadığının sorulması üzerine Cevad Zarif, "Suriye konusunda hepimizin farklı alternatifleri vardı, ancak bunları kaçırdık. Aşırılığa karşı mücadele edenlerin yanında olmalıyız ancak evet pişmanlık duyduğumuz şeyler var. Suriye'deki her bir can kaybıyla ilgili hepimizin sorumluluğu var. Çok daha iyi ve daha kapsayıcı yaklaşım belirleyebilirdik" ifadelerini kullandı.

İran, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki krizi sona erdirmeye yönelik başlattığı sürecin olumlu olduğunu belirten Zarif, şöyle konuştu:

"Biz, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki yaklaşımından çok memnunuz. Astana sürecini başlattığımızda birçok dostumuz bunun boş bir çaba olduğunu düşünmüştü, ancak iyi ki başlamışız, her ne kadar birbirimizle tam olarak hemfikir olmasak da Türkiye ve Rusya ile birlikte masaya oturabildik ve daha fazla kan dökülmesini durdurabildik. Umuyorum siyasi süreçlerde de aynı ilişkileri devam ettirebiliriz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

