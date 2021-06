Bir saat içinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı Vakalarla baş edemeyen cankurtaranlar megafonlarla tatilcileri uyardı Sezon açıldı, cankurtaranların yoğun mesaisi başladı

Sezonun açılmasıyla birlikte tatilci akınına uğrayan Antalya’da bir saat içinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan İncekum Plajı'nda cankurtaranlar yoğun bir gün yaşadı. Bir saat içinde tatilcinin boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine ellerine megafonu alan cankurtaranlar tatilcileri dikkatli olmaları ve can simidi olmadan denize girmemeleri konusunda uyardı.

Havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olmasına aldırış etmeden denize girip açılan üç genç kız, kısa aralıklarla boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden yaklaşık 50 metre açıkta çırpınmaya başlayan genç kızın yardımına önce yanında yüzenler, ardından da görevli cankurtaranlar yetişti. genç kız, sahile çıkartılırken sadece korktuğu ve önemli bir rahatsızlığının olmadığı anlaşıldı. Bu vakadan kısa süre sonra iki ayrı boğulma vakası da cankurtaranların dikkati ve hızlı hareket etmeleriyle önlendi. Can simidi olmayan iki genç kız cankurtaranlar tarafından sahile çıkartılıp şezlonglara oturtuldu. vakaların arka arkaya gelmesi üzerine görevli cankurtaranlar ellerine megafonları alıp denizdeki tatilcileri uyardı. Can simidi olmadan denize girmemeleri ve çok açılmamaları konusunda yapılan uyarının ardından deniz keyfi devam etti.

