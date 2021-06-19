Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla meslektaşından şikayetçi oldu (2) - Yeniden



Sayın yazı işleri müdürlerine,'Güvenlik görevlisi, taciz iddiasıyla erkek meslektaşından şikayetçi oldu' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle yeniden veriyoruz.---------------------------------------------Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, otogarda görevli güvenlik görevlisi F.A. (32), kendisini taciz ettiğini iddia ettiği erkek meslektaşı M.K.´den (50) şikayetçi oldu.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında, yolcu peronunda kapıya yaklaşan güvenlik görevlisi F.A.'nın yanına gelen meslektaşı M.K., iddiaya göre sürtünme yoluyla tacizde bulundu. Durumu amirlerine bildiren F.A., Kepez ilçesi Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giderek meslektaşı M.K.'den şikayetçi oldu. İhbar üzerine polis merkezine getirilen M.K. ise F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Güvenlik kameralarına yansıyan 78 saniyelik taciz görüntüsü ise polisin delil dosyasına girdi. Otogarın güvenlik yönetimi, M.K.'nin görev yerini değiştirdi. Olayın ardından sinir krizi geçirip rapor alan F.A., psikolojisinin bozuk olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-06-19 16:45:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.