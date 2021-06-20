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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mavi bayraklı plajda su cimnastiği başlıyor

İHA

Mavi bayraklı plajda su cimnastiği başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin sağlıklı yaşam projesi ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde yaz dönemi spor okulu, 17 branş ve 20 tesiste başlıyor. Ücretsiz kurslar için kayıtlar açılırken bu dönem belediyenin mavi bayraklı falez plajlarında su cimnastiği kursu da düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle gönüllüleri, muhtarları, spor eğitmenleri ve diyetisyenleriyle Türkiye’nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam projesine dönüşen Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde yaz dönemi spor okulu 28 Haziran Pazartesi başlıyor.

Geçen yıl pandemi önlemleri nedeniyle sadece yetişkinler için açılan kurslara bu yıl çocuklar ve gençler de kayıt yaptırabilecek. 45 yaş grubuna yönelik bale ve cimnastik, 56 yaş için Teneffüs Park’ta satranç kursunun yer alacağı spor okulu, 17 branşta açılacak. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi branşların yanı sıra badminton, squash, tenis branşlarında kurslar, aralarında spor tesisleri, salonları, statlar ve parkların bulunduğu 20 noktada gerçekleştirilecek.
Muratpaşa Belediyesi, bu dönem mavi bayraklı Erenkuş ve Konserve Koyu falez plajlarında su cimnastiği kursu da düzenleyecek. Su cimnastiği, her salı ve perşembe Erenkuş Falez Plajı’nda saat 08.00’den 09.00’a, Konserve Koyu Plajı’nda ise 10.00’dan 11.00’e sürecek. Ücretsiz kurslar için kayıtlar Muratpaşa Belediyesi’nin internet sitesi ve Turunç Masa’nın çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.

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