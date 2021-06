'Kırmızı diplomalı' 15 yaşındaki Safiye, 5'inci dili öğreniyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yaşayan Safiye Terzioğlu (15), Kazakistan'daki müzik okulundan keman dalında 'Uluslararası Kırmızı Diploma' almayı başardı. Türkçe,

Ukraynaca, Rusça ve İngilizce bilen, Fransızca öğrenmeye başlayan Safiye'nin, uluslararası birçok olimpiyatta da matematik, biyoloji ve fizik dallarında birinciliği bulunuyor. Kazakistan'da iki yıl pilotluk eğitimi alan Safiye; tenis oynuyor, kaya tırmanışı yapıyor, şiir ve kitap yazıyor.

Annesi Ukrayna asıllı, babası Türk, 9'uncu sınıf öğrencisi Safiye Terzioğlu'nun okul hayatı, anaokulunda Kanada'da başladı. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda Kiev'de eğitim gören Safiye, 4, 5 ve 6'ncı sınıfları Antalya'da Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulu ve Ortaokulu'nda okudu. Antalya'da 5'inci sınıftayken yetenek sınavıyla girdiği Akdeniz Üniversitesi Devlet

Konservatuvarı'na 'üflemeli korno' alanında müzik eğitimine başlayan Safiye Terzioğlu, kemana geçiş yaparak 3 yıl da buradaki eğitimine devam etti. 7'nci ve 8'inci sınıfı Kazakistan'da Fen

Lisesi'nde okuyan Safiye, Antalya'daki konservatuvar eğitiminin üçüncü yılını da Kazakistan'dan Antalya'ya gelip giderek sürdürdü.

AYNI ANDA MÜZİK OKULUNA GİTTİ

Kazakistan'da Fen Lisesi eğitimi devam ederken, kemanıyla Astana Devlet Müzik Okulu

yetenek sınavlarına giren ve seviye atlayıp, 5'inci sınıf öğrenci olarak kabul edilen Safiye

Terzioğlu, iki yıl burada yüz yüze müzik eğitimi aldı. 2020'de, koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle Antalya'ya dönen Safiye Terzioğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında, iki ülke arasındaki eğitim sisteminin farklı olması nedeniyle Antalya Toplum Koleji'nde (ICCA), 9'uncu sınıf

öğrencisi olarak eğitime başladı. Astana'daki müzik eğitiminin 7'nci sınıfını da online olarak Antalya'dan sürdüren Safiye Terzioğlu, Astana Devlet Müzik Okulu'ndan kırmızı diplomayla mezun olmaya hak kazandı. Terzioğlu, şimdi ise İngiltere Royal Kraliyet Müzik Akademisi'ne (ABRSM) girebilmek için sınavlara hazırlanıyor.

ULUSLARARASI KIRMIZI DİPLOMA

Bugüne kadar katıldığı bazı uluslararası olimpiyatlarda, matematik, biyoloji alanlarında birinciliğinin yanı sıra farklı dereceler elde ettiğini belirten Safiye Terzioğlu, Astana'daki müzik okulunu keman dalında 'kırmızı diploma' ile bitirdiğini söyledi. Keman çalmayı, kitap okumayı ve yazmayı çok sevdiğini anlatan Terzioğlu, "Hem keman, hem dil, hem bilim, matematiği çok seviyorum. Her alanda kendimi geliştirmeyi çok seviyorum. Astana'da normal okul yanında hem solfej hem Kazak hem de dünya müzik edebiyatından sınavlara girerek 7 yıl boyunca çalışmalar yaptım. Böylece sınavlarda başarılı olarak, kırmızı diplomayı kazanabildim" dedi.

SIRADAKİ HEDEF KRALİYET MÜZİK AKADEMİSİ

Kırmızı diplomanın uluslararası kabul gören, dalında üstün başarı sağlayan öğrenciler için verilen bir diploma olduğunu belirten Safiye Terzioğlu, "7 yıl boyunca her sene iki kez dönem sonunda keman, solfej ve dünya müzik edebiyatından sınavlara girerek tamamlayabildim.

İngiltere Royal Kraliyet Müzik Akademisi'nin verdiği solfej teori sınavları var. Onlara gireceğim, umarım başarıyla geçerim, böylece üçüncü müzik okuluna başlamış olacağım. Yazdığım bir roman var, yazın ise onu bitirmeyi ve yıl içerisinde yayınlamayı planlıyorum" diye konuştu.

İNGİLTERE'DE SINAVLARA GİRECEK

Mevcut okulunun 9 ve 10'uncu sınıflara Cambridge IGSCE programında eğitim verdiğini

anlatan Terzioğlu, "10'uncu sınıf sonunda da Cambridge IGSCE sınavına giriyoruz ve General Certificate of Secondary Education (Genel Orta Öğretim Sertifikası) alabilme imkanını

kazanıyoruz. Uluslararası 14-16 yaş öğrencilere verilen program, İngilizce ve Almanca, ICT (Bilişim), Matematik, Kimya-Biyoloji-Fizik, Türkçe, Global Perspectives gibi daha birçok dersi içermekte ve tüm saydığım dersler, İngilizce dilinde ilerliyor. Bu sınavlara çok ciddi şekilde hazırlanıyoruz ve umarım sınavları geçerek diploma alacağım" dedi.

BEŞİNCİ DİLİ ÖĞRENİYOR

Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) da benzer bir programına katılacağını, hem yurt dışı hem de MEB'in sunduğu programları bitirmeyi hedeflediğini belirten Safiye Terzioğlu,

Türkçe, Rusça ve Ukraynaca'yı ana dil ve İngilizce dillerini öğrendiğini kaydetti. Bunlara ek olarak, iki yıl Kazakça eğitimi aldığını, şu an Fransızca öğrenmeye çalıştığını sözlerine ekleyen Terzioğlu, "Her alanda gelişmemi sağlayan tüm öğretmenlerimle, aileme, arkadaşlarıma verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

VELİSİ BABAANNE

Anne ve babasının çalışması nedeniyle küçük yaştan itibaren Safiye Terzioğlu'nun eğitiminden sorumlu olan babaannesi Nurcan Terzioğlu, "Gelinim yabancı uyruklu, ama torunum Türkiye'de eğitim gördüğünden dolayı velilik yapma şansını bana verdiler. Dolayısıyla ilkokul üçüncü sınıftan beri Safiye'nin takipçisiyim, onu gözlüyorum ve destekliyorum. Bildiğim kadarıyla yönlendiriyorum. Üstün yetenekli bir çocuk olduğunu kabul etmek lazım. Bunu uzmanlar da birkaç kez söyledi. Konuyu çok dillendirmesek de birçok alanda yeteneği var. Onları ciddi eğitimlerle destekliyoruz. Onun başarısını gördükçe biz de peşinden gitmeye devam ediyoruz" dedi.

DOKUZ YILDA BEŞ ÜLKEDE ÖĞRENCİ

Safiye Terzioğlu'nun kemanda çok başarılı olmasına rağmen asıl hedefinin matematik, fizik, biyoloji alanlarında bilim insanlığı olduğunu söyleyen Nurcan Terzioğlu, Kazakistan'da iki yıl pilotluk eğitiminin yanı sıra tenis, tırmanma gibi alanlarda da eğitim aldığını söyledi. Safiye Terzioğlu'nun ana sınıfını Kanada Vancouver'da okuduğunu belirten Nurcan Terzioğlu, şunları söyledi:

"İlkokula Ukrayna Kiev'de başlayıp 3'üncü sınıf ikinci dönemden sonra Antalya'da devam etti. Ortaokul 7-8'inci sınıfları Astana'da okudu ve 9'uncu sınıfta yeniden Türkiye'ye geldi. İngiltere'de de resmi kayıtlı bir öğrenci. Dokuz yılda beş ülkede öğrencilik yaparak adaptasyon sorunu da yaşamadan, gittiği her yerde en iyisi olmak için çalışıyor."

ÖĞRETMENİ: GURUR DUYUYORUZ

Öğretmenlerinden Eda Güngör, Safiye Terzioğlu'nun çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Bizim bünyemizde olmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Biz hem MEB programlarını hem yurt dışı programlarını uygulayan bir okuluz. Başarılarından dolayı gurur duyuyoruz, onun takipçisi ve destekçisiyiz, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-06-20 11:02:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.