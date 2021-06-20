KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile bağların koparılmasına müsaade etmeyeceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile bağların koparılmasına müsaade etmeyeceğiz

DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile bağların koparılmasına müsaade etmeyeceğiz


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye ile kardeşlik duygularının pekiştiğini, iki halk arasındaki gönül bağının daha da arttığını belirterek, Doğu Akdeniz'de ve hava sahasında hem Türkiye'nin hem KKTC'nin güvenliği için iş birliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Tatar, ülkesinin Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. Cemiyetin içindeki müzeyi gezen Tatar, fotoğrafları, gazeteleri, dergileri ve fotoğraf makinesi, daktiloları inceledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ardından cemiyet anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı. Babalar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a pasta sürprizi yapıldı. Daha önce KKTC'de yaşayan Ramazan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Türkiye'ye gelmesi ve Babalar Günü sebebiyle ziyaret ederek 'Anavatan Yavru Vatan el ele' yazılı özel el yapımı kılıç hediye etti.
HEM TÜRKİYE'NİN HEM KKTC'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
Ersin Tatar, Antalya'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu, aslında kendisinin de basın camiası içinde yer aldığını anlattı. Kıbrıs'ta çeşitli yayın kuruluşlarında aktif olarak yer aldıktan sonra siyasete atıldığını ve cumhurbaşkanı olduğunu aktaran Ersin Tatar, KKTC'nin pandemi koşullarına rağmen ekonomisini hızlandırma çalışmaları yürüttüğünü, geleceğe umutla baktıklarını, siyasi anlayışını bu yönde yürüttüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye ile kardeşlik duygularının pekiştiğini, iki halk arasındaki samimi ve gönül bağının daha da arttığını aktaran Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda, hava sahasında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için işbirliğinin daha iyi bir şekilde sürdürülmesi inancında olduğunu vurguladı.
'BU YENİ BİR VİZYON'
Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devletin yan yana, işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceği bir siyaset yürüttüğünü anlatan Tatar, "Bu yeni bir vizyon yeni bir siyasettir. Antalya Diplomasi Forumu'nda birçok ülkenin devlet başkanlarına, bakanlarına bunu paylaştık. Gerekçelerini izah ettik" dedi.
DOĞU AKDENİZ TÜRK GÖLÜ
Antalya ve Kıbrıs'ın birbiriyle yakın bağları olduğunu belirten Tatar, Anamur'dan suyu Kıbrıs'a götürdüklerini ve aradaki Doğu Akdeniz'i 'Türk gölü' gibi gördüklerini söyledi. Türkiye ile KKTC'nin eskiye göre çok daha yakın olduğunu anlatan Tatar, "Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasetimizi ona göre şekillendirmek durumundayız" diye konuştu.
'KKTC'NİN TURİZM POTANSİYALİ GİDEREK ARTMAKTA'
Antalya'daki çok sayıda turizmcinin KKTC'de de yatırım yaptığını belirten Tatar, "KKTC'nin turizm potansiyeli giderek artmakta. Pandemiden sonra büyük bir yükselişe geçeceğiz. Antalya dünyanın en büyük turizm potansiyeli olan şehirlerle rekabet ediyor. Hatta onları da geçecektir. Dağlarla denizin yeşile mavinin buluştuğu sıcakkanlı Akdeniz insanları ile Antalya turizme çok farklı özellikler katıyor" dedi.
'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ DE ÇOK ÖNEMLİ'
Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'KKTC halkının iradesi yok sayılırcasına seçimlere müdahale edildi' sözlerinin hatırlatılması üzerine Ersin Tatar, şöyle dedi:
"Seçimi kaybetmenin belli ki etkisi altında. Hazmedememiş. Seçimler gayet demokratik ve YSK tarafından onaylanmıştır. Her seçim döneminde olduğu gibi birtakım spekülasyonlar yapılmıştır. Biz bir zihniyeti temsil ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği ve bekası için, Türkiye Cumhuriyeti'yle aynı politikayı paylaşabildiğim için, yıllardır federal anlaşmaya izin vermediğim için artık yeni bir vizyonun yeni bir anlayışı için benim ve arkadaşlarımın cesaretiyle önemli bir adım atılmıştır. Eski politikayı terk etmek ve yeni bir politikayı ortaya koymak bir bakıma görev ve netice ister. Hamdolsun halkımızın büyük bölümünün desteğini aldık. Türkiye'nin desteği de çok önemli. İki devleti dünya siyasetine getirdik. Hazmedemedikleri, eski siyasetin terk ediliyor oluşudur. Federal temelli anlaşma Rumlarla ortaklık demektir. Tek egemenlik Kıbrıs Türk halkı için tehlike arz ediyor. Esas oynanan oyun Kıbrıs'tan Türkiye'yi çıkartmaktır. Kıbrıs Türklerinin kendi bekası da önemlidir. Benim siyasetim yüzde 100 örtüşmektedir. Bu doğrudur ve bununla gurur duyuyorum. Bunlar yersiz iddialardır. Ben Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korurken tabiki de Türkiye'nin güvenliği ve bekası için bu mücadeleyi yürütmekten dolayı son derece gururluyum. Sürekli olarak Akıncı ve yandaşları yalanlarla üzerime gelmektedir."
AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise Antalyalı gazeteciler olarak KKTC'yi çok önemsediklerini söyledi. Yeni, Antalya ve adanın birbirinden ayrılmaz özellikleri ve bağları olduğunu dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-06-20 15:09:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pehlivanlar, Kırkpınar’a Korkuteli’nde hazırlanıyor
YEREL HABERLER Pehlivanlar, Kırkpınar’a Korkuteli’nde hazırlanıyor
Babalar Günü'nde evinin terasından düşüp öldü
YEREL HABERLER Babalar Günü'nde evinin terasından düşüp öldü
Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine babalar günü ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine babalar günü ...
Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide rahat tavırlarıyla pes dedirttiler Yardım kasasının zorlandığını fark eden cemaat, kamera kayıtlarını izleyince durumu anladı
YEREL HABERLER Pencereden girip ayakkabılarını çıkardıkları camide ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye ile bağımızın koparılmasına asla müsaade etmeyiz” “Rauf Denktaş zamanından beri yürütülen görüşmeler göstermiştir ki Rumların Kıbrıs’ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok. Benim siyasetim Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamının desteğini almış şekilde. Kıbrıs’ta iki ayrı egemen bağımsız devletin yan yana iş birliği ile bir anlaşması olabileceği görülmüştür” "İnanıyorum ki pandemiden sonra büyük yükselişe geçeceğiz. Artık bu bölgenin cazibesi, özellikleri dünyada aranacak düzeyde" "Akıncı’nın yandaşları bana 'Tatar, Ankara’nın papağanıdır' gibi ithamlarda bulunuyor. Asla bu böyle değildir”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye ile bağımızın ...
Odasında hareketsiz bulunan Duygu, hastanede öldü
YEREL HABERLER Odasında hareketsiz bulunan Duygu, hastanede öldü
Üç kez ertelenen düğünde gelin ve damadı paraya boğdular Otomotiv sektörünün genç patronunun düğününde gelin ve damat paradan adeta görünmez hale geldi
YEREL HABERLER Üç kez ertelenen düğünde gelin ve damadı paraya ...
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü 19 yaşındaki gencin yere yatırılıp tekmelendiği anlar kamerada Dişi kırılıp 21 gün iş göremez raporu alan genç, şikayetçi oldu Oğuzhan Güner: "Yanıma yaklaşıp başımı okşadı ve konuşalım dedi sonra birden vurmaya başladı"
YEREL HABERLER Gıda kuryesini tekme tokat dövdü 19 yaşındaki gencin ...
Ukrayna Dışişleri Bakanı vatandaşlarını tatil için  Antalya'ya davet etti
YEREL HABERLER Ukrayna Dışişleri Bakanı vatandaşlarını tatil ...
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: “Tüm Ukraynalı turistleri Antalya’ya gelmeye davet ediyorum” “Ne kadar çok Ukraynalı turist aşı olursa, ne kadar çok giriş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist buraya gelecek” “Yazın sonuna kadar Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz” “Antalya’da en fazla turistin Ukrayna’dan olduğunu öğrendim”
YEREL HABERLER Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: “Tüm Ukraynalı ...
Büyükşehir’den Babalar Günü’ne özel etkinlik Sahilde sinema babalar ve çocuklarını buluşturdu
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Babalar Günü’ne özel etkinlik Sahilde ...
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım
YEREL HABERLER Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Genç bir kadın ...
Antalya Oyuncak Müzesi’ne TKB’den ödül
YEREL HABERLER Antalya Oyuncak Müzesi’ne TKB’den ödül
Kepez’de pedallar 120 dakika yarıştı
YEREL HABERLER Kepez’de pedallar 120 dakika yarıştı
EKDAĞ Konyaaltı ve Lara Plajı hizmete açıldı
YEREL HABERLER EKDAĞ Konyaaltı ve Lara Plajı hizmete açıldı
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan değerlendirmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan’ın kışkırtıcı adımlar ve tahriklerden vazgeçmesi lazım. Ben biliyorum kendi halkını tatmin etmeye çalışıyorlar. Çünkü orada onlara baskı çok" "Başlattığımız diyalogu somut adımlara dönüştürelim istiyoruz. Biz samimi ve kararlıyız" "Türkiye ilk defa Afganistan’a gitmiyor. Şu anda kararlı destek misyonu çatısı altında Türkiye Kabil’de çerçeve ülke, aynı zamanda Kabil Uluslararası Havaalanı’nın güvenliği ve işletmesini üstlenmiş durumda" "Afganistan yönetimi de Türkiye’nin burada kalmasını istiyor. Afganistan’ın ihtiyacı olduğu sürece Afganistan’ın yanında olacağız, bu sadece askeri güç olarak orada olacağız anlamına gelmiyor" "Bu sene daha fazla, 2 milyondan çok daha fazla Rus turistin gelmek istediğini görüyoruz. Rus turistlerin en çok memnun olduğu destinasyon Türkiye'dir" "Turizm için ülkemizin ve halkımızın sağlığını feda etmemiz mümkün değil ama sağlıklı turizm konseptini altında turistleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" "Türkiye’yi oyalamasınlar, güzel sözlerle oyalayacaklarını düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar" "Ermenistan'da seçimden sonra gelecek yönetim daha önceki hatalardan ders alarak, bölgenin istikrarının ve barışının tek yolunun komşularla iyi geçinmek olduğunu, komşuların topraklarına göz dikmek yerine komşularla iyi geçinmek olduğunu anlarlar"
YEREL HABERLER Çavuşoğlu'ndan Yunanistan değerlendirmesi Dışişleri ...
Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (3)
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun ...
Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (2)
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun ...
Babası terastan düşüp, öldü, 'Babalar Günü'de bizi nasıl bırakıp gittin' diyerek ağladı
YEREL HABERLER Babası terastan düşüp, öldü, 'Babalar Günü'de bizi ...
(ÖZEL) Sulama kanalının rengi maviye döndü, vatandaşlardan ihbar yağdı Dökülen madde sonrası balık ölümü olduğunu iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi Zabıta ekiplerinin inceleme yaptığı su kanalına yosun temizliği için bakır sülfat döküldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sulama kanalının rengi maviye döndü, ...
Duacı Aile Yaşam Merkezi açılıyor
YEREL HABERLER Duacı Aile Yaşam Merkezi açılıyor
Özel görüntülerle şantaj şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Özel görüntülerle şantaj şüphelisi yakalandı
(ÖZEL) Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: ...
Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun ...