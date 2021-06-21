Batı Akdeniz Haziran ayı ihracatı 250 milyon doların üzerinde bekleniyor

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) eski Başkan Yardımcısı ve WBT Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Civan, Batı Akdeniz ihracatının OcakMayıs 2021 döneminde geçen yıla göre başarılı performans gösterdiğini söyledi.

Bölge ihracatının 5 ayda yüzde 40’dan fazla artarak 1 milyar 37 milyon dolara ulaştığını belirten Civan, Haziran ayı bölge ihracatının ise 250 milyon doların üzerinde beklendiğini belirtti. Civan, Türkiye’nin ve Batı Akdeniz bölgesinin ihracatta gösterdiği performansın devam edebilmesi ve katma değerli ihracatın artması için tüm sektörlerde sürdürülebilir ekonomik sistemin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.



“Gerekli yatırım ve teşvikler tüm sektörlere verilmeli”

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) eski Başkan Yardımcısı ve WBT Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Civan, ‘’Tarımda tarladan sofraya güvenli ürün tedarikinin sürmesi için iyi tarım uygulamalarının, biyolojik mücadelenin ve takip edilebilir bir tarımsal üretim sisteminin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bölgemiz lokomotif ihracat sektörlerinden madencilik için de hem sürdürülebilir hem de çevreye zarar vermeyen bir madencilik üretim modelini benimsememiz gerekmektedir. Temiz enerji kullanımı, çevresel etkileri azaltılmış, ekolojik yapıya zarar vermeyen üretim sistemlerinin yaygınlaşması için gerekli yatırım ve teşviklerin tüm sektörlere verilmesi gerekmektedir” dedi.



“Kilogram başı ihracat değeri düşüyor”

Özellikle AB ülkelerinde uygulanmaya başlayacak karbon salınımını azaltmaya yönelik tedbirlerin ihracatı etkilememesi için mutlaka gerekli önlemlerin alınmasını ve bu tür üretimin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ergin Civan, ‘’Üretim ve ihracatta kullandığımız tüm girdilerin çevreye verdiği zarar göz önüne alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm ihracatçı firmaların karbon ayak izinin takip edilebileceği bir sistem oluşturulmalı. İhracat artışındaki sürekliliği sağlamak için katma değerli ihracat teşvik edilmelidir. İhracatta yüksek artışa rağmen, maalesef kilogram başına ihracat değerimiz önemli miktarda düşmektedir. Bölgemizde bu düşüş geçmiş yıllarda 0,60 $/kilogram olan değeri 0,40 $/kilogram seviyelerine düşürmüştür. Cari açığın kapanması ve daha sağlıklı bir ihracat performansı için yüksek katma değerli ürünlerin ihracatımız içinde ki payı mutlaka artırılmalıdır” diye konuştu.



“Türkiye bölgesel lojistik merkezi olur”

Türkiye’nin coğrafi konumunun ihracatçıya önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Ergin Civan, ‘’Ürünlerimizin deniz, tren ve kara yolu yatırımlarıyla daha hızlı ve daha rekabetçi bir şekilde ihraç pazarlarına ulaşımı sağlanmalıdır. Bu tür yatırımlar ülkemizin transit ticaretten daha fazla pay almasını ve bölgesel lojistik hub olmasını da sağlayacaktır. İhracattaki artışın kalıcı olması için hem makro seviyede hem de bölgesel önlemlerin alınması gerekmektedir” şeklinde konuştu.



“İhracatta stratejik eylem planı yapılmalı”

Dünyada hızla değişen üretim ve ticaret normlarına ihracatçıların da ayak uydurması ve sürdürülebilir ihracat için gerekli önlemlerin alınması için başta ihracatçı birlikleri olmak üzere tüm kurumların gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini belirten Ergin Civan, ‘’Çevresel etkilerin ön plana çıktığı, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ihracat stratejik eylem planının yapılması ihracatçı firmalarımızın önümüzdeki dönemde yol haritalarını belirlemeleri konusunda önemli katkı sağlayacaktır’’ ifadelerini kullandı.

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