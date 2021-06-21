Lastiği yarılan kuruyemiş yüklü minibüs devrilip metrelerce sürüklendi: 2 yaralı Minibüsteki paralar ve kuruyemişleri belediye ekipleri topladı

Antalya'da pazar yerinde tezgah açmak üzere yola çıkan kuruyemişçilerin minibüsü devrildi, 2 kişi yaralandı. Metrelerce sürüklenen minibüsten yola saçılan kuruyemiş ve bozuk paraları belediye işçileri topladı.

Kaza, Antalya Kemer D400 karayolu üzerinde bu sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Kemer ilçesinde kurulan Pazartesi pazarında tezgahı bulunan Keramet Çiftçi, Aziz Bülbül’ün kullandığı 20 Y 7936 plakalı minibüsle D400 Karayolu üzerinde ilerlerken sağ arka lastik yarıldı. Dış katmanı ayrılan lastik yüzünden dengesi bozulan aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracın devrilmesine mani olamadı.

Kuruyemiş ve doğal gıdalarla yüklü minibüs devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan ve şoför mahallinde sıkışan Çiftçi ve Bülbül’ü yoldan geçen vatandaşlar ön camı kırarak çıkarabildi. Kol ve bacaklarında kırıklar bulunan yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizlemesi çalışmaları sırasında karayolunun KumlucaAntalya istikametindeki şeridi bir süre kapalı kaldı.

Kaza yerinde yola saçılan cam kırıkları, kuruyemişler ve bozuk paralarla elektronik terazi gibi eşyaları toplamak belediye işçilerine düştü. İşçiler, bozuk paraları teker teker toplayıp bir kutuya koydu.

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