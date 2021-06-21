'Profesöründen Öğrenelim' eğitim programları ile 1 ayda 15 bin kişiye ulaşıldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen pandemide tarım eğitimi programı devam ediyor. 22 Mayıs’ta başlayan “Profesöründen Öğrenelim” başlığıyla düzenlenen eğitim programı Temmuz ayında da devam edecek. Üniversitelerin profesör kadrosunda çalışan akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde bir ayda 15 bin kişiye ulaşıldı. Sert çekirdeklilerde budama tekniklerinden seralarda çevre kontrolüne, sera planlamasında iklim ve çevre etkilerinden moringa yetiştiriciliğine, tüketici olarak nelere nereden alalım, nasıl seçelim, nasıl muhafaza edelim gibi çok sayıda başlıkta verilen eğitimlerin tamamı Çukurova Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi birçok üniversiteden profesör hocaların anlatımıyla izleyici ile buluşuyor.



“Eğitimli tarım bizi ileri götürür”

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenledikleri tarım eğitimlerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Eğitimlerde akademisyenlerin bilgi birikimini tarımla uğraşan ya da tarımla ilgilenenlerle paylaşıldığına belirten Çandır, “Diğer eğitim programlarımızda olduğu gibi ‘Profesöründen Öğrenelim’ eğitim programı da yoğun ilgi gördü. Akademik bilgilerin sahayla buluştuğu eğitimlerimizin tarımımızın gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Eğitimli tarımı bizi ileri götürür” diye konuştu.



“Eğitimler profesörden”

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tarımsal üretimin kalitesini artırmak hedefiyle düzenledikleri tarımsal eğitimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. “Profesöründen Öğrenelim” programdı üniversitelerden profesör hocaların bilgi birikimlerini tarım sektörünün yanı sıra tüketicilerle de buluşturduklarını kaydeden Karaca, “Bu eğitimler kaçmaz” dedi. Karaca, Antalya Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenledikleri tarımsal eğitimlerin devam edeceğini vurgularken, “Pandemi azalsa da uzaktan eğitimlere ilgi devam ediyor” diye konuştu.

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