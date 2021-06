ANTGİAD pandemi döneminden güçlenerek çıktı Pandenide 30 yeni üye katıldı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üyeleri pandemi sonrası ilk kez bir araya geldi. Toplantıda ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, derneğin pandemi dönemi çalışmaları ve projelerini üyelerine anlattı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisinden dolayı uzun süredir bir araya gelemeyen ANTGİAD üyeleri normalleşme dönemi ile birlikte yaklaşık bir buçuk yıllık aradan sonra fiziki olarak ilk kez bir araya geldi. ANTGİAD Başkanı Osman Sert’in dernek çalışmaları ve ekonomiye dair bilgiler verdiği toplantı üyelerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.Antalya’nın ilk iş insanları derneği olarak pandemi dönemini üyelerinin güçlü dayanışmasıyla birlikte aşmaya çalıştıklarını belirten Başkan Osman Sert, dernek olarak çok büyük bir dayanışma örneği gösterdiklerini ifade etti.



“Pandemide 30 yeni ANTGİAD üyesi”

Konuşmasını pandemi dönemindeki dernek çalışmaları hakkında bilgiler vererek sürdüren Başkan Sert, bu süreçte derneğin çalışmalarına normal süreçten daha yoğun bir tempoda devam ettiklerini söyledi. Pandemi döneminde derneğin 30 yeni üyeye ‘merhaba’ dediğini belirten Başkan Sert, “Çok zorlu bir süreci üyelerimizin verdiği büyük destek ile çalışmalarımızı artırarak devam ettirdik. Bu süreçte yönetim kurulumuz ve üyelerimiz gerçekten büyük fedakarlıklar göstererek çalışmalarımıza destek oldu” dedi.



“Üyelere her alanda kazandıran projeler ürettik”

Dernek olarak pandemi döneminde geçmişten gelen projelerin yanı sıra bu süreçte de yeni projeler ürettiklerini ifade eden ANTGİAD Başkanı Sert, “ANTGİAD AVM ile üyelerimizi online bir platforma taşıyarak ticaret hacimlerini büyütmeleri için destek olduk. Bu projemiz halen devam ediyor. Hem üyelerimizin kendi aralarındaki etkileşimlerini artırmak hem de üyelerimize ulaşmak isteyen tüketicilerin rahatlıkla ulaşabildiği ANTGİAD AVM her geçen gün büyüyen bir ivmeyle çalışıyor” dedi.



ANTGİAD AVM dışında üyelerinin yararlandığı ANTGİAD Advantage Kart çalışmasının sürdüğünü belirten Başkan Sert, “Projeye her geçen gün üyelerimize avantaj sağlayan indirimler alıyoruz. Bu projemizde yine hem üyelerimizin kendi aralarındaki ticareti yükseltiyor hem de farklı kurumlardan özel indirimler kazandırıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde her alanda artan maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda ANTGİAD üyelerinin bu avantajlı firmalardan yararlanarak maliyetlerini bir nebze olsun aşağı indirmesi çok önemli bir durum oldu” diye konuştu.



“Ekonomi gençlerle büyüyecek”

Antalya ekonomisi ve gündem hakkında da bilgiler veren Başkan Osman Sert, iş dünyası olarak enflasyon ve yüksek girdi maliyetlerinin şu anda her yatırımcının ortak problemi olduğunu söyledi. Bunun yanında yüksek yüzdeli genç işsizliğinin de ekonominin yükselmesinin önünde büyük bir engel olduğunu ifade eden Sert, “Bizler genç iş insanları olarak hem genç işsizliğine hem de ekonominin önündeki her türlü problemlere çalışarak, üreterek ve fikirlerimizle destek olarak önlem almaya çalışacağız. Türkiye’nin ve özellikle de kentimizin ekonomik anlamda ileri gitmesi biz gençler ile olacak” dedi.



“Cem Karaca Kütüphanesi 5 Temmuz’da açılıyor”

Gençliğin gelişmesinin Türkiye’nin geleceğinin gelişmesi demek olduğunu vurgulayan Başkan Sert, “Bizler geleceğin gençlikten geçtiğini biliyoruz. Bu anlamda Kepez Belediyesi ile işbirliği yaparak 5 Temmuz’da Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni hayata geçireceğiz. Burada geleceğimizi oluşturan gençlerimize 10 bin kitaplık bir arşiv sunacağız. Gençler için girişimciliğe özendiren ve eğitimlerinde destekleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.



Konuşmasının sonunda dernek olarak ekonomik gelişim için her projeye açık olduklarını ifade eden Osman Sert, “Üyelerimiz arasındaki bu güçlü dayanışma ile yeni projeler üreteceğimize her zaman inanıyorum. Umuyorum bundan sonra sağlıklı bir şekilde daha sık bir araya geleceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Toplantı üyelerin pandemi dönemi ve sonrasında yaşadığı sektörel sorun ve çözüm önerilerinin istişaresi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.