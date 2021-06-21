Alanya'da 16 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın operasyonunda yasa dışı yollarla KKTC'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1'i kadın 7 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri kaçak göçmenlerin, deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçirilmeye çalışıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 17 Haziran Perşembe gecesi Seki Mahallesi'ne düzenledikleri operasyonda Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen M.A.A.'yı yakaladı. Olay yerinde arama yapan ekipler 5 bidon mazot, 15 şambrel ve 3 pompa ele geçirirken, kaçak göçmenler ve şüpheli M.A.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, alınan ifadeler, incelenen güvenlik kameraları görüntüleri sonrası olayın diğer şüphelilerinin D.K., M.K., M.G., A.K., M.Z. ve Suriye uyruklu M.K. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden M.K. ve M.Z., Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan destekle Konya Taşkent'te yakalandı. Diğer şüpheliler D.K., M.G., A.K. ve Suriye uyruklu M.K.'nin Antalya Aksu Çayı bölgesinde tekneyle kaçmaya çalıştığı belirlendi. 4 şüpheli de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Tüm şüpheliler Alanya'ya getirilerek jandarma ekiplerine teslim edildikten sonra işlemleri için karakola götürüldü. Burada ifadeleri alınan 1'i kadın 7 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edilirken, kaçmaya çalıştıkları 2 araç ve 1 tekneye de el konuldu. Deniz yoluyla KKTC'ye gitmeye çalışan 16 kaçak göçmen de ülkelerine gönderilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-06-21 12:32:17



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