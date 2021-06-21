Kaş Aklar grup yolunda asfalt çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş’ın Aklar Mahallesi grup yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kaş ilçesine bağlı Aklar Mahallesi grup yolunda zamanla deforme olan bölgeleri sökerek alt yapısını güçlendirdi. Ekipler bozuk bölgelere asfalt öncesi filler malzemesi serimi yaparak sıkıştırdı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı asfalt ekipleri alt yapı çalışmalarının ardından grup yolunda bozulan bölümleri kısa sürede sathi asfalt ile kaplayarak, konforlu ve güvenli hale getirdi.

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