Bahtılı’ya 7 bin 662 metrekarelik depo yapılıyor Bahtılı’ya 11 milyon 580 bin liralık yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Bahtılı’da yeni bir depo yapıyor. 7 bin 662 metrekarelik alana inşa edilmekte olan depoda tüm Antalya’nın içme suyu malzemeleri depolanacak.

Bahtılı’da ASAT’a ait içme suyu üretim ve dağıtımında gerekli olan tüm malzemelerin toplanacağı bir depo inşa ediliyor. KDV dahil 11 milyon 580 bin TL sözleşme bedelli iş kapsamında ASAT Su Üretim Şube Müdürlüğü’nün klorlama, trafo, pano, dalgıç pompaları ve elektrik malzemeleri için 3 bin 894 metrekare, Su Şebeke Şube Müdürlüğü’nün içme suyu boruları ve ek parçaları için 3 bin 768 metrekare olmak üzere toplamda 7 bin 662 metrekare depolama alanı inşa ediliyor. Depo tamamlandığında Antalya’nın batısında Fethiye sınırından, doğusunda Anamur sınırına kadar 657 km mesafede gerekli olacak tüm içme suyu malzemelerinin sevkiyatı buradan gerçekleştirilecek.

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