Muratpaşa’dan BESYO’ya hazırlanan öğrencilere destek

Muratpaşa Belediyesi’nin spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursuna devam eden gençlere, TYT öncesi sınav kaygısıyla nasıl başa çıkacakları konusunda eğitimi verildi.



Muratpaşa Belediyesi’nin üniversitelerin özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul ettiği spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursu devam ediyor. Bu yıl 50 öğrencinin katıldığı kursta, antrenman programları devam ederken öğrencilerin özel yetenek sınavlarına girebilmek için aşmaları gereken TYT’ye yönelik programlar da gerçekleştiriliyor.



Geçen haftalarda deneme sınavına giren öğrenciler, TYT öncesinde yaşadıkları sınav kaygısını gidermeye yönelik psikolojik destek programa katıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda düzenlenen programda Muratpaşa Belediyesi psikologları sınav haftasında öğrencilerin nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verdi.



“Grup çalışması yapıldı”

Psikolog Kıvılcım Selen Sayar, sınava artık sayılı günler kala öğrencilerin kaygılarını yönetmek için bir grup çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu çalışmada ‘kaygılar nasıl yönetilir’, ‘öğrencilerin sınava yükledikleri anlam’, ‘çabalamanın önemi’ gibi konularda paylaşımda bulunduklarını aktaran Sayar, “Gençlere, öğrencilere bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz” dedi.



“Özgüvenim arttı”

Muratpaşa Belediyesi’yle sınava hazırlanan 22 yaşındaki Sedat Aslan, çalışmanın çok yararlı olduğunu belirterek, “Özgüvenim arttı” dedi. 22 yaşındaki Cansu Kaplan ise pandemi nedeniyle sınava hazırlık açısından zor bir dönem geçirdiklerini belirterek, “Bu dönemde daha fazla stres, kaygı yaşadık. Belediye sayesinde bu engelleri biraz olsun aşabildik” diye konuştu.



“Hepsine güveniyorum”

Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu hazırlık kursunu ilk kez 2019’da düzenlediklerini söyledi. İlk yılında Muratpaşa Belediyesi’yle sınava hazırlanan 8 gencin üniversite hayalinin gerçekleştiğini belirten Başkan Uysal, “Geçen yıl pandemi nedeniyle kursu açmadık. Bu yıl hazırlıklara çok daha erken başladık. Kesintiler yaşadık ama gençlerimizin çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum” dedi.

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