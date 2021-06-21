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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Belediyesi'nin yol ve asfalt seferberliği

İHA

Alanya Belediyesi'nin yol ve asfalt seferberliği

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için yol düzenleme, beton yol ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Şehir merkezinin yanısıra doğu ile batı Alanya'nın mahalle ve kırsalında da yol çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi ekipleri Kestel, Türktaş, Yeşilöz, İspatlı, Avsallar, Konaklı, Beldibi, Çıplaklı, Oba, Çamlıca ve Başköy Mahallesi’nde beton yol ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Başkan Yücel: “Tüm bölgelerde seferberlik halinde çalışıyoruz”
Altyapı çalışmaları da gerçekleştiren ekiplere, çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade eden bölge sakinleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Alanya'da halkımızın ulaşım konforunu arttırmak amacıyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bölgelerimizde çok kapsamlı bir yol seferberliği başlattık” dedi.
Başkan Yücel’den doğu bölgesine 110 km asfalt sözü
Doğu mahallerinde asfalt hazırlığı için yol düzenleme ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Yücel, “Bu bölgelerde söz verdiğimiz gibi 110 kilometre bölge yolunu asfaltla buluşturacağız. Şu an ekiplerimiz Demirtaş ve çevre mahallelerinde yol düzenleme çalışmasını sürdürüyor. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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