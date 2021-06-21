Antalya'ya 44 uçakla 12 bin 200 Rus turist bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya 44 uçakla 12 bin 200 Rus turist bekleniyor

DHA

Antalya'ya 44 uçakla 12 bin 200 Rus turist bekleniyor


Alparslan ÇINARMehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Rusya'nın uçuş kısıtlamasını 22 Haziran itibarıyla kaldırmasıyla Rus turistler bekleniyor. Tesislerde, menülerden dış mekanlardaki etkinliklere kadar Ruslara yönelik hazırlıklar yapılıyor. Antalya Havalimanı'na yarın Rusya'dan havalanacak 44 uçakla 12 bin 200 Rus turistin gelmesi bekleniyor.
Ülkeden gelen heyetin Antalya'daki tesislerde yaptığı inceleme sonrası hazırladığı olumlu raporun ardından Rusya, uçuş kısıtlamasını 22 Haziran'dan itibaren kaldıracağını açıkladı. Başta Antalya olmak üzere turizm sektöründe sevinçle karşılanan bu karar sonrası Rusya'dan Türkiye'ye charter uçuşlarla turist getiren tur operatörleri, hazırlıklarını hızla yaparak, ilk uçuşlarını 22 Haziran Salı günü itibarıyla başlatıyor. Cuma günü alınan kararın ardından Ruslar, tatil için rezervasyon yaptırmaya başladı. Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki turistik tesisleri arayan tur operatörleri, oda rezervasyonlarını yaptı.
RUSLARA ÖZEL MENÜLER VE AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ
Tesislerde, Rus tatilcilere hitap eden etkinliklere ve yine restoranlarda Ruslara hitap eden menülere ağırlık verilmeye başlandı. Tur operatörleri ise Rusya'dan gelen talebi karşılamak için ulaşım, uçak ve otellerin yanı sıra müze ve ören yerleriyle iletişime geçti. Belek bölgesinde hizmet veren 5 yıldızlı Regnum Carya Golf &Spa Resort, koronavirüs öncesinde en son Jennifer Lopez'in ağırlandığı sahneyi açık hava organizasyon alanına dönüştürdü. Rusların animasyon etkinliklerini tercih etmesi nedeniyle son hazırlıkları tamamlayan tesis yönetimi, organizasyonları bu alana yönlendirdi.
GÜNLÜK 15-20 BİN TURİST BEKLENİYOR
Rusya'dan 1 gün içinde 100 oda rezervasyonu yapıldığını belirten Regnum Carya Golf&Spa Resort Pazarlama Sorumlusu Ender Bahadır Baran, "553 odalı tesisimiz tüm hazırlıklarını yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirlerimizi ağırlayacağız. Cuma günü kısıtlamanın kalktığı açıklandı ve bir gün sonra 100 oda rezervasyon aldık direkt Rusya'dan. İlerleyen günlerde bu sayı daha da artacaktır" diye konuştu.
Antalya'ya Rusya'dan turist getiren büyük tur operatörlerinden birinin operasyon müdürü Yeliz Bilgin Ezici de "Charter uçuşlar için uçaklar ayarlandı. Telefonlarımız hiç susmuyor. Bu hafta günlük 15-20 bin turist gelecek. Sezon uzayacak. Sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi. Ezici, Rusya'dan Türkiye'ye yoğun ilgi beklediklerini belirterek, kısıtlama kararının kaldırılmasıyla sezonun da uzayacağını öngördüklerini kaydetti. Pandemi öncesinde 2019 yılında Rusya'dan 1 milyon 300 bin turist getirdiklerini hatırlatan Ezici, beklentinin çok yüksek olduğu Rusya'dan bu yıl sezon boyunca 700 bin, kış sezonuyla birlikte de 750-800 bin turist getirmeyi öngördüklerini de açıkladı.
Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz da pandemiden önceki yılların Rus turist sayısına bu sezon yaklaşılacağını söyledi. Türkiye'ye gelen Rus turistlerin yüzde 10'unun Ege, yüzde 20'sinin İstanbul ve diğer destinasyonlara gittiğini belirten Yazıcı, "Geri kalan yüzde 70'lik kısım Antalya'ya geliyor. Bu sezon Türkiye'ye 7 milyon turistin geleceğini düşünürsek sadece Antalya'ya 5 milyon civarı Rus turistin geleceğini gösterir" diye konuştu.
Antalya Havalimanı'nda da hazırlıklar tüm hızıyla sürdürülüyor. Haziran ayının 3 haftalık süresince 367 bin 969 yolcunun dış hatlara, 150 bin 229 yolcunun ise iç hatlar terminaline indiği Antalya Havalimanı'na, yarın Rusya'dan 44 uçak iniş gerçekleştirecek. Antalya Havalimanı'na ilk uçak saat 04.15'te Nordwind Hava Yolları'nın Ufa seferi olarak gerçekleşecek. Toplam 12 bin 200 Rus yolcunun kente gelmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARMehmet ÇINAR
2021-06-21 15:55:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya Belediyesi'nin yol ve asfalt seferberliği
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nin yol ve asfalt seferberliği
Alanya’da sahillerde yosunlar temizlendi
YEREL HABERLER Alanya’da sahillerde yosunlar temizlendi
Yangında mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı Müstakil evde çıkan yangında, yalnız yaşayan yaşlı kadın mahsur kaldı Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan yaşlı kadını komşuları ...
(ÖZEL) “Komşularıma gidiyorum” diyerek evden çıkan iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı Antalya’da Cumartesi günü evinden çıkan kadından eşi ve yakınları bir daha haber alamadı Annelerini gözü yaşlı bekleyen iki küçük kızı babaları, “Anneniz hastanede” diye teselli ediyor Küçük kızlarından annelerine: "Anne çabuk gel, anne seni çok özledik" seslenişi
YEREL HABERLER (ÖZEL) “Komşularıma gidiyorum” diyerek evden çıkan ...
Evine girip çıkamayan engelli vatandaş için özel rampa yapıldı
YEREL HABERLER Evine girip çıkamayan engelli vatandaş için özel ...
ATSO’dan 5. Devlet Destekleri Zirvesi
YEREL HABERLER ATSO’dan 5. Devlet Destekleri Zirvesi
Başkan Topaloğlu: “Bu yıl Antalya’ya gelmesi beklenen 6 milyon turistin 4 milyonunu ağırlamaya talibiz”
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “Bu yıl Antalya’ya gelmesi beklenen ...
Noel Baba, Demre'de gecikmeli olarak anıldı
YEREL HABERLER Noel Baba, Demre'de gecikmeli olarak anıldı
ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı şampiyonasına hazır
YEREL HABERLER ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ...
Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı
Muratpaşa’dan BESYO’ya hazırlanan öğrencilere destek
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan BESYO’ya hazırlanan öğrencilere destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rektör Özkan ve eşi Ömer Özkan’la bir araya geldi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rektör Özkan ve eşi Ömer ...
Anastasiya'yı öldürmekten yargılanan öğretmenin tahliye talebine ret
YEREL HABERLER Anastasiya'yı öldürmekten yargılanan öğretmenin ...
(Özel) Esnafın maskotu ‘tavuk’ sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor Alanya’da esnafın arkasına maske taktığı tavuk, dükkan dükkan geziyor
YEREL HABERLER (Özel) Esnafın maskotu ‘tavuk’ sokağa pislemesin diye ...
Prof. Dr. Jale Korun: “Müsilajla mücadelede doğal filtre olarak midye kullanılabilir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Jale Korun: “Müsilajla mücadelede doğal ...
Antalya Stadyumu'nun yeni adı 'Corendon Airlines Park' olacak
YEREL HABERLER Antalya Stadyumu'nun yeni adı 'Corendon Airlines ...
Boğaçayı Bilim Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Boğaçayı Bilim Kurulu toplandı
Müsilajla mücadelede 'midye' önerisi
YEREL HABERLER Müsilajla mücadelede 'midye' önerisi
Bahtılı’ya 7 bin 662 metrekarelik depo yapılıyor Bahtılı’ya 11 milyon 580 bin liralık yatırım
YEREL HABERLER Bahtılı’ya 7 bin 662 metrekarelik depo ...
Kaş Aklar grup yolunda asfalt çalışması
YEREL HABERLER Kaş Aklar grup yolunda asfalt çalışması
Doğu Garajı’nda asfalt çalışması 1343. Sokak trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Doğu Garajı’nda asfalt çalışması 1343. Sokak trafiğe ...
Alanya'da 16 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da 16 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı
Konyaaltı’nda yaz kursları başlıyor
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda yaz kursları başlıyor
ANTGİAD pandemi döneminden güçlenerek çıktı Pandenide 30 yeni üye katıldı
YEREL HABERLER ANTGİAD pandemi döneminden güçlenerek çıktı Pandenide ...