Alanya'da 16 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı (2)

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6 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın operasyonunda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 7 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i kadın 6'sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, M.Z. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-06-21 20:24:23



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