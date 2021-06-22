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Sevgilisinin ensesinden vurduğu Zeliha: Cezaevinde bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş

DHA

Sevgilisinin ensesinden vurduğu Zeliha: Cezaevinde bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediği Serdal Gülser (43) tarafından ensesinden tabancayla vurulan Zeliha Atlar (27), "Cezaevinde bu işin kapanmadığını söyleyip, bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş. Çok korkuyorum ve öldürülmek istemiyorum" dedi.
Edremit´de yaşayan Zeliha Atlar, geçen yıl mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı. Arkadaş olan Atlak ve Gülser, bir süre sonra ilişki yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrenen Zeliha Atlar, bu nedenle ayrılmak istediğini söyledi. Serdal Gülser ise Atlar'ı ölümle tehdit edip, silahla evini bastı. Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, silahlı tehditler nedeniyle polis merkezine gidip Gülser'den şikayetçi oldu. Serdal Gülser, hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen Gülser hakkında işlem yapılmadı.
AYAKLARINA KAPANIP 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI
Bu gelişmelerin ardından Serdal Gülser, akşam saatlerinde Zeliha Atlar'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Atlar görüşmeyi kabul etti ve Gülser'e ait araca bindi. Gülser, Atlar'ı dağlık alana götürerek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alan Gülser, Atlar'a, "Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim" dedi. Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak, "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Serdal Gülser bunun üzerine kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Atlar, ayrılmayacağını söyledi.
SİLAH ZORUYLA EVDEN ÇIKARTTI
Tehditlerle ilişkiye devam eden Atlar, 10 Ekim'de arkadaşının evine gittiğinde telefonuna Serdal Gülser'den ölüm tehditleri ve küfür içeren mesajlar gelmeye başladı. Zeliha Atlar'ı arayan Gülser, kendisiyle görüşmezse arkadaşının evine gelerek herkese zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine Atlar, Gülser ile görüşmeyi kabul etti. Eve gelen Serdal Gülser, belinden çıkarttığı tabancayı Atlar'ın bacağına dayayarak kendisiyle gelmesini söyledi. Zeliha Altar'ı zorla evden çıkarıp otomobile bindiren Gülser, hızla uzaklaştı.
'ÖLÜMÜN ELİMDEN OLACAK'
Bu sırada araçta H.P.'yi arayan Serdal Gülser, "Silahları, tüfekleri hazırla geliyorum ben" dedi. Ardından M.P.'yi arayan Gülser, bu kişiye de fişekleri hazırlamasını, ardından H.P. ile Atlar'ın evinin önüne gelmesini söyledi. Evin önünde buluşan H.P., M.P., Gülser ve Atlar, birlikte eve çıktı. Burada H.P.'den silahı alan Serdal Gülser ikiliye aşağıya inmelerini söyledi. Silahı eline alan Gülser "Ayrılmak mı istiyorsun, ölümün benim elinden olacak" diyerek ayağa kalkıp Atlar'ın olduğu koltuğa doğru yürüdü. Kadının başını tutup öne doğru bastıran Gülser, tabancayla ense bölgesinden bir el ateş etti.
VÜCUDUNDAN ÇIKAN KURŞUN KOLTUĞU DELİP PARKEYE SAPLANDI
Dizlerini kendisine çeken Zeliha Atlar'ın ensesinden giren kurşun, boynundan çıktı. Köprücük kemiğinin yanından tekrar giren kurşun, koltuk altından çıktı. Koltuğu da delip geçen kurşun, parkeye saplandı. Yaşadığı acıyla çığlık atan Atlar, kan içinde evin mutfak kısmına koştu. Bu sırada panik yapan Serdal Gülser kaçmaya çalışırken, apartmanın merdivenlerinde Zeliha Atlar'ın annesi F.S. ile karşılaştı. Gülser burada anneye de ateş etti ancak isabet ettiremeyince ikili arasında arbede yaşandı.
Zeliha Atlar yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu, gözaltına alınan Serdal Gülser ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMAYA DEVAM EDİYORUM'
Serdal Gülser ile mahkeme süreçlerinin hala devam ettiğini söyleyen Zeliha Atlar, "Bu süreçte hala ölüm tehdidi alıyorum. Şahıs cezaevi duvarlarına cep telefonu numaramı yazmış. Cezaevinden her çıkan insan beni arıyor ve şahsın beni öldürmek istediğini söylüyor. Cezaevinde bu işin kapanmadığını söyleyip, bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş. Ben çok korkuyorum ve öldürülmek istemiyorum" dedi.
İLK DURUŞMA YARIN
Zeliha Atlar'ın avukatı Ahmet Onaran ise olaya ilişkin davanın ilk duruşmasının yarın Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde görüleceğini söyledi. Avukat Onaran, Serdal Gülser'in en üst sınırdan ceza alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-06-22 10:22:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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