Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız ağır yaralandı Antalya’da ters yöne giren cipe çarpan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Kazada motosiklet sürücüsü genç kız ağır yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ters yöne giren cipe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza bir işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 13.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi.

Uğur Mumcu Caddesi deniz yolu istikametinde seyir halinde olan Asya Kileci (20) yönetimindeki motosiklet, Mustafa Yücesoy Caddesi'nden ilçe merkezine gitmek isteyen Adem K. (41) yönetimindeki 07 AUO plakalı ciple çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kazada motosiklet, cipe orta kısmından çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Asya Kileci ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki esnaf yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 Acil Yardım’ı arayarak kazayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın boynunun ve ayağının kırık olduğunu tespit etti. Durumu ağır olan Asya Kileci, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, tali yoldan çıkan cipin kavşağa girmek için bir süre ters yönde ilerlediği, sol şeritte ilerleyen motosikletin kavşakta cipe çarptığı görülüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.