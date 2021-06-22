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Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli (2)

DHA

Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli (2)


'BİRÇOK KONU KONUŞULDU, TARTIŞILDI'
Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Sekizinci Genel Kurulu'na ev sahipliği yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış oturumunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dönem başkanı olduğu GDAÜ'nün, salgın süreci nedeniyle arzu edilen şekilde bütün ülkelerin fiziki katılımıyla yapılamadığını belirten Şentop, "Nihai olarak bu genel kurul toplantısını fiziki katılımla yapmayı arzu etmiştik. Bu konuda da büyük ölçüde başarılı olduk çünkü Türkiye dahil olmak üzere 7 ülkeden fiziki katılım var. Meclis başkanları, başkan vekili ve milletvekili düzeyinde katılımlar gerçekleşti ama katılamayan ülkeler de var, olumsuz şartları sebebiyle. Bunlarla ilgili de hibrit, çevrim içi katılma imkanı sağladık. Bu yıl içinde milletvekili arkadaşlarımızın çok yoğun, güzel çalışmaları oldu. Bu çalışmalar çerçevesinde ciddi bir içerik oluşturuldu, birçok konu konuşuldu, tartışıldı" dedi.
Bölgesel teşkilat olarak aslında dünyada yegane teşkilat olan GDAÜ Parlamenter Asamblesi'ni desteklediklerini kaydeden Şentop, "Güçlenmesi ve kurumsallaşmasını arzu ediyoruz. Kurumsallaşmayla ilgili en önemli konu da daimi bir sekretaryanın oluşturulması, bu konuda da bugüne kadar birçok müzakere yapıldı ama sonuca bağlanamadı. Şimdi tekrar o konuyu da gündeme getireceğiz ama inşallah en kısa zamanda olması lazım. Çünkü böyle bir asamblenin başarısı için bir daimi genel sekreterlik ve kurumsallaşma çok önemli" diye konuştu.
Oturumlardaki görüşmelerle ilgili GDAÜ'nün çerçevesi ve amaçlarına uygun tartışma olmasını arzu ettikleri ve büyük ölçüde de o sınırlar içinde kaldığını söyleyen Şentop, "Tabi bazı ülkeler arasında ikili sorunlar var. Bunlardan biri Kosova'yı tanımayan 4 ülke var. Dolayısıyla bu ülkelerin kendi aralarındaki sorunlar. Bunlar da çok gündeme gelmedi ama sonunda bu konuyla ilgili kısa bir müzakere yaşandı. O bakımdan daha çok GDAÜ'nün siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutları itibarıyla tartışıldı, bölgesel başka sorunlar gündeme gelmedi" dedi.
Oturumlarda terörle ilgili konuların da ele alındığından bahseden Meclis Başkanı Şentop, "Şüphesiz zaten ikinci oturumda başkanlık yapan milletvekilimiz sayın Derya Bakbak'ın hazırladığı bir rapor var komiteyle. Dün o görüşüldü, müzakere edildi. O rapor sunulacak, o konuyu da detaylı olarak oya sunacağız. İnşallah kabul edilecek. Bir de Antalya Bildirisi yayımlayacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLER
2021-06-22 13:41:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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