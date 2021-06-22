Alanya’da uyuşturucu tacirine ceza yağdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası ve 37 bin 500 TL para cezası verildi.

Geçen yıl 24 Mayıs’ta devriye görevi yapan polis ekipleri, Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında içindeki kişilerle park halindeki otomobilden şüphe duyarak kimlik kontrolü yaptı. Sürücü Fikret U. ile 2 kişinin bulunduğu araçta aramalar yapan ekipler, sigara paketi içerisinde jelatine sarılı vaziyette 0,29 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Fikret U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



18 yıl hapis cezası

‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklu yargılanan sanık Fikret U., Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, avukatı ise hazır bulundu. Sanık Fikret U., savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanığa “Uyuşturucu madde ticareti” yapmak suçundan toplam 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezasına karar verdi.

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