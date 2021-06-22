Aşılama yoluyla bebek sahibi olanlar, tedavi gördükleri hastanede doktorlarla bir araya geldi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Şubat 2020 tarihinde hizmete açılan “Aşılama Ünitesi”nde tedavi yoluyla Çetin çiftinin ilk bebeği dünyaya geldi. Aşılama yoluyla bebek sahibi olan ve hamile kalan anne adayları, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve hekimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mülayim ve ekibi ile bir araya geldi.

Çetin çifti ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aldıkları "Aşılama Tedavisi" sayesinde bebekleri Mira’ya kavuşmanın mutluluğunu hastane yönetimi ve hekimleriyle paylaştı.



“Tüp Bebek Tüp Merkezini şehrimize kazandırmak için de çalışmalarımız devam ediyor”

Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı tüm amaçlarının Eğitim ve Araştırma Hastanesinin gerekliliklerini yerine getirmek olduğunu belirterek, “Üreme Yardımcı Tedavi Merkezimizin çekirdeği olan Androloji Laboratuvarımızda üreme sağlığı ile ilgili sorun yaşayan, bebek sahibi olamayan ya da olmakta güçlük çeken ailelerimize kadromuzla hizmet veriyoruz. Tüp Bebek Tüp Merkezini şehrimize kazandırmak için de çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizden, çevre ilçelerden ve illerden birçok hastamız hastanemize bebek sahibi olmak için başvuruyor. Bu durum bizi ayrıca mutlu ediyor. Anne baba adaylarımızı da tebrik ediyorum. Mira bebeğimize de sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum" dedi.



“Tüm aileleri tedavi merkezimize bekliyoruz”

Prof. Dr. Barış Mülayim ise, “Bu bölümde çalışan hemşire, laborant ve sekreter arkadaşlarımızla birlikte 'Aşılama Tedavisi' hizmetini vatandaşlarımıza vermeye başladık. Bebek sahibi olmada yaşanan zorluklar gün geçtikçe daha da artıyor. Hastane olarak hedeflerimiz büyük. Bunlardan birisi de Tüp Bebek Merkezini şehrimize kazandırmak ve birçok aileyi bebek sahibi yapmaktır. Fakat pandemi nedeniyle hedeflerimize bir süre ara vermek zorunda kaldık. Bugünkü ziyaret de bizlerin ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Anne baba olmak isteyen ve kendi bebeklerini ellerine dünyaya getirmek isteyen tüm aileleri tedavi merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.



“Çok mutluyum”

Anne adaylarından Sevdiye Çetin ise, “Biz yavrumuz Mira bebeğe kavuştuk. Çok mutluyum. Diğer bebek sahibi olmak isteyen herkesin umarım yüzü güler” dedi.



“Anne baba olma adayıyız”

Bir diğer aday Durmuş Ortapehlivan da, “Bugün ziyaretlerine geldik. 4 yıldır bebeğimiz olmuyordu. Aldığımız tedavi sayesinde eşim şu an 3 aylık hamile. Anne baba olma adayıyız. Evlat sahibi olmak isteyen herkese nasip etsin” diye konuştu.

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