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TGK ve AGC önderliğindeki heyet Kırgızistan'da İki ülke arasındaki medya bağı güçlenecek

İHA

TGK ve AGC önderliğindeki heyet Kırgızistan'da İki ülke arasındaki medya bağı güçlenecek

Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek, Kırgızistan, Türkiye ve Antalya arasında sağlam bir medya köprüsü oluşturmak amacıyla Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı (TGK) ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Mevlüt Yeni başkanlığındaki heyet Kırgızistan'a gitti. Heyet, Kırgızistan, Türkiye ve Antalya arasında medya bağı oluşturmayı amaçlıyor
Heyette Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, AGC Başkan Yardımcısı İdris Taş, KKTC Turizm Yazarları Derneği Başkanı, KKTC Turizm Bakanlığı Antalya Temsilcisi ve AGF Genel Başkan Vekili Nazmi Pınar, Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı, AGF Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Duran Yenigün, Kırgızistan Kadınları ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Peri Asanaalieva'da hazır bulundu.
Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek, Kırgızistan, Türkiye ve Antalya arasında sağlam bir medya köprüsü oluşturmak amacıyla ülkeye giden heyet, Kırgızistan Dil Kurumu Başkanı Raimzhan Kurbanov, Gazeteciler Halk Derneği Başkanı Mars Tulegenov, Dil ve Kültür gazetesinin editörü Elvira Kakieva ve Basın Servisi Başkanı Jogorku Keneş İndira Kuralbekova tarafından karşılandı.
Heyet önce "AtaBeyit" anıt kompleksini ziyaret etti. Davetliler, 1916'daki Ürkun katliamı ve 1930'lardaki baskı kurbanları için yapılan anıtın yanı sıra yazar Cengiz Aytmatov'un mezarına çelenk bıraktı. Heyet, Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan EvMüzeyi de ziyaret etti.
Heyet yarın Mustafa Kemal Atatürk anıtına çiçek bırakıp, KırgızTürk Manas Üniversitesi, Türkiye Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Yardımcısı Kulmyrzaev Asylbek Atamyrzaevich ve Kırgızistan Cumhuriyeti Sözcüsü Jogorku Keneş'in Kabulü Jogorku Keneş Basın Merkezi Başkanı Mamytov Talant Turdumamatovich Indira Kuralbekova ile görüşecek.
24 Haziran Perşembe günü Medya Destek Fonu Yayınevi, Direktör Kurmankaliev Almaz Omurbekovich, K. Karasaev'in adını taşıyan Bişkek Devlet Üniversitesi, Rektör, Profesör Musaev Abdylda Inayatovich ile görüşülecek.
25 Haziran Cuma günü ise heyet Kırgız Cumhuriyeti Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu (PTRC), Genel Müdür Aliev Baktiyar Jenishbekovich, Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı "Kabar", Genel Müdür Taabaldiev Kubanychbek Abdymenovich, Halk Derneği "Gazeteciler" Yönetim Kurulu Başkanı Mars Tulegenov ve Cumhuriyet Derneği "Kırgız dili", Başkan Raimzhan Kurbanov, Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı Kurmanbek Ramatov ile görüşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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