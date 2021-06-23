Güvenli Turizm Sertifikası hız kesmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güvenli Turizm Sertifikası hız kesmiyor

İHA

Güvenli Turizm Sertifikası hız kesmiyor

Antalya'da otellerin Güvenli Turizm Sertifikası süreci devam ediyor. Çolaklı’da bu yıl hizmete açılan Victory Be Mine Hotel, yapılan denetimler sonucunda Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı
Güvenli turizmin çok önemli olduğu pandemi döneminde tesislerin kurallara uygun olarak çalışması ve misafirlerin tesislerde güven içinde tatilini yapması büyük önem taşırken, turizmin devamı, yurt içi ve yurt dışı müşterilerin güveninin sağlanması için “Güvenli Turizm Sertifikası” kriterleri uygulanmaya başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan Güvenli Turizm Sertifika Programı sektörden gelen katkılarla sürekli gelişirken, birçok konuda uluslararası düzeyde örnek teşkil ediyor.
Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterlerine göre yapılan denetim sonucunda “Victory Be Mine Hotel” Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı. Sertifika, uluslararası Merıeux NutriSciences grubunun denetim ve belgelendirme kuruluşu olan ISA Denetim ve Belgelendirme AŞ. Genel Müdürü Sabahnur Demirci tarafından Victory Be Mine Hotel Genel Müdürü Hamza Yalçın’a teslim edildi.
Sertifika töreninde konuşan Genel Müdür Hamza Yalçın başarının bir ekip işi olduğunu bu ekipte yer alan ve sertifika programını eksiksiz uygulayan tüm personellerine ve desteği için yönetim kuruluna teşekkür etti. Sertifikanın uluslararası bir kuruluştan alınmasının ayrıca kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Yalçın, Merıeux NutriSciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirciye sertifika için teşekkür etti.
Aynı zamanda Gastronomi Hocası olan Genel Müdür Hamza Yalçın Güvenli Turizm Sertifika Programını eksiksiz uygulamaya çalıştıklarını ve bunu tüm sezon boyunca devam ettirmenin önemli olduğunu belirtti. Bilinçli personelin uygulamada önemli olduğunu belirten Yalçın bunun için personel eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi.
Merıeux NutriSciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirci, konuşmasında zorlu bir denetim sürecini başarıyla atlatan Victory Be Mine Hotel ekibini kutlayarak, örnek uygulamalarıyla Güvenli Turizm Programı kriterlerini aynı hassasiyetle devam ettireceklerine inandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ruslar, hava trafiğini yüzde 45 artırdı
YEREL HABERLER Ruslar, hava trafiğini yüzde 45 artırdı
Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
Ukraynalı turist jet ski kazası sonrası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ukraynalı turist jet ski kazası sonrası hayatını ...
Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı Müzisyenlerin kaçışları, görüntüleri çeken vatandaşları gülme krizine soktu
YEREL HABERLER Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri ...
TGK ve AGC önderliğindeki heyet Kırgızistan'da İki ülke arasındaki medya bağı güçlenecek
YEREL HABERLER TGK ve AGC önderliğindeki heyet Kırgızistan'da İki ...
Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist öldü/ Fotoğraf
YEREL HABERLER Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist ...
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu Kısıtlamanın kalktığı ilk günden turizm kenti Antalya'ya gelen Rus turistler 5 yıldızlı otellere yerleşti Turistlerin ilk adresi deniz, kum ve güneş oldu
YEREL HABERLER Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz ...
Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist öldü
YEREL HABERLER Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist ...
Marketten 8 yıl önce aldıkları için zarfla 500 lira bırakıp, helallik istedi
YEREL HABERLER Marketten 8 yıl önce aldıkları için zarfla 500 lira ...
Aşılama yoluyla bebek sahibi olanlar, tedavi gördükleri hastanede doktorlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Aşılama yoluyla bebek sahibi olanlar, tedavi ...
TBMM Başkanı Şentop: “Bölgesel iş birliğini ve diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: “Bölgesel iş birliğini ve ...
Alışveriş merkezinde çalışanlara ve müşterilere aşı
YEREL HABERLER Alışveriş merkezinde çalışanlara ve müşterilere aşı
8 yıl aradan sonra gelen helallikle marketçi şoke oldu Helallik isteyen ve para bırakan hırsıza seslenen marketçi: “Alnından öpmek istiyorum. Ben hakkımı helal ediyorum”
YEREL HABERLER 8 yıl aradan sonra gelen helallikle marketçi şoke ...
Caddede düşük yaptı, ölü cenini poşetle çöpe attı
YEREL HABERLER Caddede düşük yaptı, ölü cenini poşetle çöpe attı
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli (3)
YEREL HABERLER Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye ...
Alanya’da uyuşturucu tacirine ceza yağdı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu tacirine ceza yağdı
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist yağıyor Kısıtlamaların kaldırıldığı ilk günde 40 uçakla, 10 bin Rus turist bekleniyor FT TAV Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz: "Bugün 40 uçakla 10 bin Rus turist bekliyoruz" "Rusya'dan 100 uçak günlerine ulaşmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Turizm kenti Antalya'ya Rus turist ...
Bu buluşmada ‘İş’ var
YEREL HABERLER Bu buluşmada ‘İş’ var
Kaş Belediyesi güreşçisi Karakurum, Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi güreşçisi Karakurum, Türkiye üçüncüsü ...
Varyant’a Beydağları, Akdeniz ve Konyaaltı’nı kapsayan fotoğraf çerçevesi
YEREL HABERLER Varyant’a Beydağları, Akdeniz ve Konyaaltı’nı ...
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli (2)
YEREL HABERLER Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye ...
Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye çalışanlara paye verilmemeli
YEREL HABERLER Şentop: Türkiye'yi bölge dışı aktör gibi göstermeye ...
Balkondan düşen kadın yaralandı; ikizlerini evden itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Balkondan düşen kadın yaralandı; ikizlerini evden ...
Rusya´dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Rusya´dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da/ Ek ...