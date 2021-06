Güvenli Turizm Sertifikası hız kesmiyor

Antalya'da otellerin Güvenli Turizm Sertifikası süreci devam ediyor. Çolaklı’da bu yıl hizmete açılan Victory Be Mine Hotel, yapılan denetimler sonucunda Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı

Güvenli turizmin çok önemli olduğu pandemi döneminde tesislerin kurallara uygun olarak çalışması ve misafirlerin tesislerde güven içinde tatilini yapması büyük önem taşırken, turizmin devamı, yurt içi ve yurt dışı müşterilerin güveninin sağlanması için “Güvenli Turizm Sertifikası” kriterleri uygulanmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan Güvenli Turizm Sertifika Programı sektörden gelen katkılarla sürekli gelişirken, birçok konuda uluslararası düzeyde örnek teşkil ediyor.

Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterlerine göre yapılan denetim sonucunda “Victory Be Mine Hotel” Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı. Sertifika, uluslararası Merıeux NutriSciences grubunun denetim ve belgelendirme kuruluşu olan ISA Denetim ve Belgelendirme AŞ. Genel Müdürü Sabahnur Demirci tarafından Victory Be Mine Hotel Genel Müdürü Hamza Yalçın’a teslim edildi.

Sertifika töreninde konuşan Genel Müdür Hamza Yalçın başarının bir ekip işi olduğunu bu ekipte yer alan ve sertifika programını eksiksiz uygulayan tüm personellerine ve desteği için yönetim kuruluna teşekkür etti. Sertifikanın uluslararası bir kuruluştan alınmasının ayrıca kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Yalçın, Merıeux NutriSciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirciye sertifika için teşekkür etti.

Aynı zamanda Gastronomi Hocası olan Genel Müdür Hamza Yalçın Güvenli Turizm Sertifika Programını eksiksiz uygulamaya çalıştıklarını ve bunu tüm sezon boyunca devam ettirmenin önemli olduğunu belirtti. Bilinçli personelin uygulamada önemli olduğunu belirten Yalçın bunun için personel eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi.

Merıeux NutriSciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirci, konuşmasında zorlu bir denetim sürecini başarıyla atlatan Victory Be Mine Hotel ekibini kutlayarak, örnek uygulamalarıyla Güvenli Turizm Programı kriterlerini aynı hassasiyetle devam ettireceklerine inandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.