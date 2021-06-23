Kemer'de Rus turist hareketliliği

Rusya’nın uçak seferlerini yeniden başlatmasının ardından Rusların ilk tercihleri arasında olan Kemer’de rezervasyonlarda yoğunluk yaşandığı ildirildi.

Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, Rusların akın akın Kemer’e gelmeye başladığını söyledi.

Haziran ayının üçüncü çeyreğinde Ruslar beklendiği gibi gibi akın akın Türkiye’ye geleceğinin mutlu haberlerini aldıklarını belirten Sarıkaya, " Bugünden itibaren bütün otellerimiz güvenli turizm sertifikası ile misafirleri ağırlamaya hazırdı. Artık bundan sonra gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp mutlu bir şekilde tekrar ülkelerine dönmeyi sağlayacak altyapımız da hazır. Bundan sonra personellerimizin eğitimi ve kısa çalışma ödeneğinde bulunan personelimizin geri dönüşü ile normal personel sayılarına ulaşmış oluyoruz. Otellerimizin kapasitelerine uygun olarak ve güvenli turizm sertifikasına da uygun olarak doluluklarımızı en üst seviyeye taşıyacağımızı ümit ediyoruz. Çok kısa zamanda nasıl oteller hazırlandıysa uçak firmaları, tur operatörleri tamamen hazır durumda. Charterlar artık devreye girmek üzere. Dolayısı ile nasıl oteller bir günde açılıyorsa tüm uçak şirketleri de bir gün içinde açılıp uçmaya ve hizmet vermeye başlayacak. Artık bundan sonra bir koltuk, yatak boş kalmasın sloganı ile mutlu, başarılı ve bol dövizli bir son diliyorum.”diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise herkesin düşüncesinin iyi bir turizm sezonu geçirileceği yönünde olduğunu belirterek " Antalya’ya yaklaşık 6 milyon turist bekliyoruz. Bunun yaklaşık 4 milyonu Kemer’e gelir. Geçen sene turizm yokken bile 2,5 ayda 1 milyon 300 bin misafir ağırladık. Kemer olarak daha rahatız.”dedi.

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