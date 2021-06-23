Finike'de yeni sahil güvenlik botu hizmete girdi

Antalya'nın Finike ilçesinde 19 metre 45 santim uzunluğunda yeni sahil güvenlik arama kurtarma botu hizmete girdi.

Botun hizmete alınması sebebiyle yapılan törende yeni bot hakkında bilgi veren TCSG 914 Bot Komutanı Asb. Kd. Üçvş. Melih Başaran, yasa dışı faaliyetlerin tespiti, önlenmesi, arama kurtarma ve devriye maksadıyla TCSG 914 Finike’de görevlendirildiğini söyledi. Ağır hava ve deniz koşullarında görev yapmak üzere tasarlanmış olan yeni arama kurtarma botunun 19.45 metre uzunluğa ve 33.6 tonluk deplasmana sahip olduğunu söyleyen Başaran " 33 Kts sürat yapabilmekte, alabora olduğunda kendiliğinden doğrulabilmektedir" dedi.

TCSG 914 yeni arama kurtarma botunun hizmete alınması törenine Finike kaymakamı Zafer sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Başsavcısı Emre Kaya ve ilçe protokolü katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.