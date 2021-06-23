Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor 24 metre yükseklikteki binaya duvar resmi yapan 33 yaşındaki kadını görenler şaşırıyor Vinç yardımıyla çıktığı binanın dış cephesini boyayan görsel sanatçı Gamze Yalçın: “Bu yüksekliğe çıkınca ilk başta heyecanlandım”

Antalya’da kent merkezinde ticaretin canlandırılması amacıyla hayata geçirilen mural (duvar resmi) uygulamalarında 24 metre yüksekliğindeki binayı vinç yardımıyla boyayan 33 yaşındaki görsel sanatçı Gamze Yalçın’ı görenler şaşırıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kent merkezinde ticaretin canlandırılması amacıyla hayata geçirilen mural (duvar resmi) uygulamaları başladı. Proje Antalya Kültür Sanat Merkezi binası ile başladı. Kentin farklı noktalarında bulunan 5 binanın dış cephesinin kullanılacağı projede kent estetiği ve turizmin canlandırılmasına katkı hedefleniyor. Proje kapsamında yurt dışından davet edilen 33 yaşındaki görsel sanatçı Gamze Yalçın, Antalya Kültür Sanat Merkezi dış cephesindeki boyama çalışmasıyla dikkat çekiyor. 24 metrelik binanın 22’nci metresine vinç yardımıyla çıkan Yalçın, güvenlik tedbirlerine uyarak duvar resmi çizimini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşan Yalçın’ı görenler ise ikinci kez kafasını kaldırıp bakmadan yapamıyor. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, genç kadını takdir etiklerini dile getirdi. İhsan Yaman adlı vatandaş, “Güzel yapıyor. Helal olsun, tebrik ederiz. Her insan oraya çıkıp bunu yapamaz” dedi.



“Heyecanlandım”

2 yıldır Almanya’nın Berlin kentinde yaşadığını söyleyen görsel sanatçı Gamze Yalçın, Antalya’ya proje için davet edildiğini ve

ilk kez 24 metre uzunluğunda bir duvar boyadığın belirtti. Yükseklikte ilk başta heyecanlandığını dile getiren Yalçın, “Binanın yüksekliği 24 metre, ben 22 metrede çalıştım. Daha önce vinçte belirli duvarlarda çalıştığım için biraz deneyimliyim ama bu

yükseklikte ilk başta heyecanlandım. Deniz ve Antalya’nın manzarasını görünce o biraz rahatlattı” ifadelerini kullandı.

Kendisini görenlerin şaşırdığını söyleyen Yalçın, çalışması esnasında Antalya’nın güneşi ve denizinden ilham alarak tasarım yaptığını aktardı.

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