Süs bitkileri serasındaki yangın korkuttu Sera naylonları eridi, süs bitkileri kullanılamaz hale geldi

Antalya’da kuru süs bitkilerinin yetiştirildiği serada yangın çıktı. Yangında sera zarar görürken, süs bitkileri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.45 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki bir serada yangın çıktı. Vehbi Özdemir’in içinde aranjman malzemesi olarak kullanılan kuru süs bitkilerinin bulunduğu seradan alevler yükselmeye başladı. Personel, yangını söndürmek için hortumla müdahale etti. Sıcak havada yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. Vatandaşlar da yangının yandaki seraya sıçramaması için büyük çaba harcadı. Yangında iki seranın naylonu ve içindeki süs bitkileri zarar görürken, iş yeri çalışanları ise yangını üzüntülü gözlerle izledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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