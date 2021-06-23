Antalya’da plajlar tıklım tıklım doldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler soluğu plajlarda aldı.

Güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, soluğu ilçenin dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24, nem oranının yüzde 63 ölçüldüğü ilçede tatilciler deniz keyfi yaptı. Bazı turistler kumlarda güneşlenirken, bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu.



“Türk insanı çok cana yakın”

Sırbistan’dan Alanya’ya tatile geldiğini söyleyen Jelena Zlojutro, ilçenin çok güzel olduğunu belirtti. Zlojutro, “Alanya’yı çok beğeniyoruz. Yaklaşık üç ayda bir Alanya’ya tatile geliyoruz. Türk insanı çok cana yakın ve çok misafirperver. Buraya her zaman da gelmeye devam edeceğiz. Herkesin buraya da gelmesini tavsiye ederim” dedi.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.

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