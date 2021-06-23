Engelsiz yaşam merkezinde kayıtlar başladı

Manavgat Belediyesi’nin engelli vatandaşların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Ilıca Meliha Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kurs kayıtları başladı

Manavgat Belediyesi’ne bağlı Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, özel eğitim kurs kayıtları başladı. Engelli bireylerin sosyal yaşamına katkı sağlamak ve bireysel yönlerini geliştirmek amacıyla başlatılan özel kurslarda pandemi nedeniyle ilk etapta 50 birey eğitim alabilecek. Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bireysel eğitim, konuşma, beyin ve kas geliştirici faaliyetler, yaşam becerisi, drama, seramik, ahşap boyama, takı tasarım gibi el sanatları ve fiziksel gelişim eğitimleri verilecek. Ayrıca Manavgat Belediyesi tarafından spor, fiziki etkinlikler ve müzik dersleri de programlara ilave edilecek. Aileleriyle birlikte kayıt için Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’ne kayıt için gelen bireyler, merkezin kentteki büyük bir eksiği kapattığını dile getirdi. Engelli vatandaşlar, eğitimlerindeki büyük açığı merkezde kapatma imkanı buldukları için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hayata geçirdikleri projeler ve hizmetlerle engelsiz Manavgat’ı hep birlikte inşa ettiklerini ifade etti. Başkan Sözen, “ Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde hayata geçirdiğimiz özel kurslarımızla, engelsiz dostlarımız kendilerini geliştirme ve toplum yaşamına dahil olma imkanı bulacak. Hayata geçirdiğimiz bu özel merkezimizle son derece gurur duyuyoruz. İnancım odur ki sevgi tüm engelleri aşar. Manavgat’ın tüm güzelliklerini ve imkanlarını hep birlikte paylaşarak tüm engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

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