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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm merkezi Antalya’da vaka sayısındaki düşüş sürüyor

İHA

Turizm merkezi Antalya’da vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Antalya’da alınan tedbirler ve aşılamayla birlikte 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 27,08’e düştü.
Sağlık Bakanlığı tarafından illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son harita açıklandı. Haritaya göre, Antalya'da alınan tedbirler ve aşılamayla birlikte vaka sayısındaki düşüş sürüyor. Kentte 511 Haziran tarihleri arasında 28,49 olan 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 1218 Haziran arasında 27,08’e geriledi.
Isparta'da vaka sayısı düşüşe geçti
Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da da vaka sayısı düşüş gösterdi. Isparta’da son açıklanan haritaya göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı 65,18 olarak belirlendi. Kentte bir önceki hafta bu rakam 76,54 olarak belirtilmişti. Isparta, vaka sayısında Akdeniz bölgesindeki liderliğini sürdürüyor.
Burdur'da vaka sayısı 35,19’a düştü
Burdur'da da bir önceki haftaya göre son açıklanan haritada vaka sayısında düşüş yaşandı. Kentte 511 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 37,07 iken bu rakam 1218 Haziran haftasında 35,19’a düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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