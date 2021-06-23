ALKÜ’den Aile Dostu ve Güvenli Parklar Projesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) Aile Dostu ve Güvenli Parklar Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Alanya Kaymakamlığınca hazırlanan, Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Sosyal Hizmet Merkezi ve İŞKUR iş birliğinde yürütülen “Aile Dostu ve Güvenli Parklar Projesi’nin Oyun Koçluğu Başlangıç Eğitimi Açılış Toplantısı” Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışa, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Alanya HEP Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıldırım Saldıraner, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Proje Sorumlusu Doç. Dr. Özge Metin Aslan, Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik ve İŞKUR Alanya Hizmet Merkezi Selami Harman katıldı.



“Çocukların en ciddi işi oyundur”

ALKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Proje Sorumlusu Doç. Dr. Özge Metin Aslan tarafından yapılan açılış konuşmasında; oyun parklarında çocukların oyunlarının oradaki ekipmanlarıyla sınırlandırıldığını, çocukların kendi oyunlarının kendi hayal güçleriyle açık uçlu, esnek ve hareketli oyun materyalleriyle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çocukların sunulan oyun parklarında görünen oyuna dair ipuçlarının oradaki oyun ekipmanlara bağlı olarak bir döngüden ibaret olduğuna değine Aslan, çocukların oyunlarının onların en ciddi işi olduğunu vurguladı.



Gökkuşağı oyun parkı açılışına davet

Konuşmasının devamında Aslan, “Özellikle çocuklar tarafından kutular, borular, tahta parçaları, sopalar, ipler, kullanılmayan kasalar gibi geri dönüşüm malzemeleriyle inşa edilecek oyun alanlarının çevresel sürdürülebilirliğini destekliyor. Çocukların kendilerinin oluşturdukları oyun alanlarında kendi oyunlarının kahramanları olmasına fırsat veriyor” dedi. Oyun gönüllüsü gençlerin 25 saatlik oyun koçu başlangıç eğitimi alacağına ve bu oyun alanları oluşmasında da oyun kolaylaştırıcısı olarak çocuklara destek vereceğine değinen Doçent Aslan, 2 Temmuz’da Damlataş mevkiinde bulunan Gökkuşağı Oyun parkı alternatif oyun alanı açılışına tüm katılımcıları davet etti. Konuşmasının son bölümünde Aslan, projeye destek ve emek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.



“Çocuklarımız için faydalı program”

Benzer bir projeyi kendi çocuklarının deneyimlediğini ve çok faydasını gördüklerine değinen Kaymakam Ürkmezer, “Yurt dışında ailemle yaşadığım dönemde hocamızın anlattığı parklarda benim çocuklarımda bulundu. Benzer programlarda vardı. Çocuklarım bu programlara her hafta gidip çeşitli etkinlikler yaparlardı. Orada katıldığımız program çok iyi bir programdı. Bu programlar sayesinde çocuklarım iletişim kurmada, hem dış dünyaya tanımda ve farklı kültürde çocuklarla iletişime geçiyordu. Çocuklarım okula başladığında bunun faydasının gördü. Alanya’da çok kozmopolit bir şehir. Çeşitli milletlerden insanlar burada yaşıyor. Bizler burada kendi çocuklarımızla birlikte farklı milletlerden olan çocukların hepsini kapsayacak şekilde onların da hayata daha iyi başlaması ve daha sosyal olmaları için elimizden geleni yapmalıyız. Bu projeyi hayata geçireceğimiz alanlarda yurt dışında olan alanlardan geri değil. Alanya’nın yeşil alanı ve parkları çok güzel. Biz bu sayede çocuklara o parklarında yaşayan birer mekân olmasını sağlamalıyız. Hem aileleri hem çocukları eğitebildiğimiz yaşayan bir mekân oluşturmak istiyoruz. Bu projeye destek olan belediyemize, üniversitelerimize ve kurumlarımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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