Jet ski kazasında çarpışan Ukraynalı turistler, arkadaş çıktı



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da iki jet skinin denizde kafa kafaya çarpışması ve Ukraynalı Vitalii Halushko'nun (28) yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazaya karışan Vitalii Halushko ile diğer jet skideki Oleksandr ile Yulia Kharcenko çiftinin arkadaş olduğu ve otelde aynı odada kaldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili Oleksandr Kharcenko'nun da gözaltına alındığı belirtildi.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin önündeki su sporları merkezinden dün jet ski kiralayan Ukraynalı Vitalii Halushko ile başka bir jet skiyi kiralayan Ukraynalı Oleksandr Kharcenko (28) ile Yulia Kharcenko (24) denize açıldı. İki jet ski, saat 12.00 sıralarında kafa kafaya çarpıştı. Suya düşen turistlerden Vitalii Halushko, yaralandı. Turistler, su sporları çalışanları ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Vitalii Halushko'ya ilk müdahale doktor tarafından yapıldı. Kusmaya başlayan Halushko, iç kanama şüphesiyle, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Halushko, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vitalii Halushko'nun cansız bedeni yapılan işlemlerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ODA ARKADAŞI ÇIKTI

Kazada çarpışan jet skideki Vitalii Halushko ile Oleksandr Kharcenko ve Yulia Kharcenko'nun aynı odada kaldıkları, otele Ukrayna'dan 9 kişilik arkadaş grubuyla tatile geldikleri öğrenildi. Kazanın ardından Oleksandr Kharchenko'nun dün gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan Vitalii Halushko'nun ölüm haberinin verildiği ailesinin, cenazeyi alması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-06-23 16:32:03



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