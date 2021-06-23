Finike çevre yolu projeden çıkartıldı

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen “FinikeDemrekaş yolu etüt proje mühendislik hizmetleri işi” güzergâhının başlangıcında bulunan Finike ilçesi sınırlarındaki bölünmüş yol projesi, tarım arazilerine zarar vereceği gerekçesiyle bölge halkının talebi üzerine projeden çıkartıldı

Daha önce belirlenen güzergâhın Finike ilçesi sınırlarında kalan kesiminde herhangi bir proje çalışması yapılmayacağı ve mevcut yolun olduğu haliyle kullanılacağı ,ayrıca bu bölümün devam eden FinikeDemreKaş yolu ÇED sürecinin de dışında tutulacağı bildirildi.



Geyikçi'den teşekkür

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, kararın alınmasında destek veren vatandaşlar ve parti ayrımı gözetmeden mücadeleyi destekleyen Meclis Üyelerine teşekkür etti. Geyikçi, " Yolun portakal bahçelerinden geçmesi, ilçemizin geleceği, dünyaca ünlü Finike Portakalının geleceği için olumsuz sonuçlar doğuracaktı. Çok doğru bir karar alındı. İlçemizin geleceği adına çok mutluyum” dedi.

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