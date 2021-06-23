Antalya'da çıkan orman yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü

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Antalya’da güçlükle söndürülen orman yangınında 1 dekarlık alan küle döndü.

Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye de 2 yangın söndürme helikopteri destek verdi. Hızlı müdahaleyle kısa sürede söndürülen yangında 1 dekar ormanlık zarar gördü.

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