Gurbetçi genç kızın çift kol nakli hayali, Türkiye'de gerçekleşecek Almanya'da geçirdiği hastalık sonrası böbreğini, ardından iki kolunu ve ayaklarını kaybeden Beyza Doğan, annesinin bağışladığı böbrekle yaşama tutundu Diş teknisyeni genç kız, çift kol nakli için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’la görüştü

Almanya'da 4 yıl önce yakalandığı Meningokok hastalığıyla böbreklerini, iki kolunu ve ayaklarını kaybeden, annesinin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan 24 yaşındaki diş teknisyeni Beyza Doğan, çift kol nakli olmak için Antalya'ya geldi. Kadavradan bağış bekleme sırasına alınan genç kız, nakil olacağı günü bekliyor.

Köln kentinde yaşayan 24 yaşındaki diş teknisyeni Beyza Doğan, 4 yıl önce yakalandığı Meningokok hastalığının ardından, kan zehirlenmesi sonucu böbrekleri iflas etti. Böbreklerinin ardından genç kız, ayak ve kollarını da kaybetti. 2 yıl önce anne Mihriban Doğan’ın bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Beyza Doğan, çift kol nakli olmak için araştırma yapmaya başladı.

Genç kız yakından tanıdıkları ve aile doktorları olan Kepez Belediyesi Tıp Merkezi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Fikret Yılmaz’la da bir görüşme yaptı. Yılmaz, genç kızın çift kol nakli olması için en doğru adresin Antalya ve çift kol ve yüz nakilleriyle adını dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’la görüşmek olduğunu anlattı. Doğan, bu doğrultuda Ömer Özkan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Genç kız, yapılan bir dizi tetkiklerin ardından çift kol nakli için kadavradan bağış bekleme sırasına alındı.



"En hayırlısı olacak"

Levent Fikret Yılmaz, Beyza Doğan'ı uzun süredir takip ettiğini ve periyodik kontrollerini üstlendiğini belirtti.

Doğan’ın Almanya'da daha önce talihsiz bir şekilde yakalandığı Meningokok hastalığı nedeniyle alt ve üst ekstremite kaybına uğradığını dile getiren Yılmaz, “Hatta bu sebeple organ nakli yapılmak zorunda kalan bir hastamız. Organ nakli sürecinden aileyi yakından takip ettiğim için hastamızı Kepez Belediyesi Tıp Merkezi’nde değerlendirdik. Aile hekimi olarak yakından takip ediyordum. Hastanın kontrolleri esnasında çoklu uzuv nakilleri için en uygun yerin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Ömer Özkan olduğunu düşündüm. Beyza için en güzel en hayırlısı olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.



"Beyza süreçten mutlu"

Beyza’ya çift kol naklinin Türkiye’de yapılmasını istediğini dile getiren Yılmaz, “Antalya bu konuda öncü bir vasfa sahip. Beyza için en hayırlısının kendi vatanı olduğunu düşünüyorum. Beyza’nın gelinen süreçte çok mutlu ve morali yerinde. Türkiye’de kendini daha iyi hissediyor. Sürecinde iyi gideceğinden emin” dedi.

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