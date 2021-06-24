Zabıta fırınları denetledi

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Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek, pide ve unlu mamullerin imal edildiği fırınları denetledi. Kurallara uymayan işyerlerine cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, pidelerin gramajı, fırınların temizliği, etiket ve ambalaj kontrolü yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada insan odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, ilçe halkının sağlıklı, hijyen ve gramaj kurallarına uygun ekmek, pide, simit ve diğer unlu mamulleri tüketebilmesi amacıyla fırınların sık sık denetleneceği bildirildi.

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